Binance'in CEO'su '1000 kişi işten atıldı' haberini yalanladı

ABD medyasında dün çıkan haberlerde, 8 bin kişinin çalıştığı Binance'in son haftalarda 1000'den fazla çalışanının işine son verdiği, devam eden sürecin şirketin çalışanlarının 3'te 1'inden fazlasını kaybetmesine neden olabileceği aktarılmıştı.

Zhao, haberlere ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Yetenek yoğunluğunu sürekli artırmaya çalıştıkları için istemsiz işten çıkarmaların olduğunu kaydeden Zhao, "Bu her şirkette olur. Medya tarafından bildirilen sayıların hepsi yanlış. İyi tarafından bakarsak, bizim hakkımızda konuşmaya karşı koyamıyorlar. Hala işe alıyoruz." ifadelerini kullandı.