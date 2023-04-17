Bitci, Global Fan Token ile ekosisteminde çığır açmaya hazırlanıyor!

Kripto para borsası Bitci, Twitter Space üzerinde gerçekleştirdiği canlı yayın ile yeni ürünü Global Fan Token’ı tanıttı. Borsa kendi blockchain ağı üzerinden geliştirdiği bu kripto para ile bir yandan fan tokenlar’daki düşük utility ve hacim problemini çözerken diğer yandan da içinde bulunduğu ekosistemin ezberlerini bozuyor.

Bitci’nin duyurduğu yeni ürünü Global Fan Token işlemlerinden toplanan komisyonlar bir fon içerisinde toplanırken, buradan elde edilecek finansman imkanıyla da yeni anlaşma ve iş birlikleri gerçekleştirilerek fan token’a sınırsız bir utility sağlanacak. Ayrıca Global Fan Token ile ilgili süreçlerde topluluk kararı önemsenirken, yatırımcılar da proje ile ilgili süreçlerde söz sahibi olabilecek.

Diğer fan tokenlar’da olduğu gibi yalnızca tek bir kulüp sponsorluğu temelinde kurulmayan Global Fan Token, bu bağımsızlığın verdiği güçle tüm enerjisini ve gelirini yatırımcıları için kullanacak. Öte yandan Bitci platformlarında yer alan diğer fan tokenlar ile entegre edilecek olan Global Fan Token, böylece içinde bulunduğu ekosistemle birlikte büyüyecek.

Global Fan Token’ın arzı 17 Nisan 2023 15.00’da başlayıp 1 Mayıs 2023 15.00’da son bulacak. Token için herhangi bir token bulundurma şartı ise aranmayacak. Global Fan Token, TL ile alınmasının yanı sıra Bitcicoin ve Bitci bünyesindeki fan tokenler yakılarak da satın alınabilecek.

“Yatırımcıların ve taraftarların talebi, beklentisi nedir oldukça iyi biliyoruz” Global Fan Token’a ilişkin açıklamalarda bulunan Bitci Borsa CEO’su Ahmet Onur Yeygün, projenin ekosistem için çığır açacak nitelikte olduğunu söyledi. Kripto para piyasalarına ve fan token yatırımcılarına böylesi yenilikçi bir ürünü kazandırdıkları için heyecanlı olduklarını ifade eden Yeygün, “Bitci olarak bugüne kadar birçok fan token projesine imza attık.

S Sport ile bir anlaşma gerçekleşti

Bu sayede yatırımcıların ve taraftarların talebi, beklentisi nedir oldukça iyi biliyoruz. Global Fan Token da tüm öğrenimlerin, deneyimlerin ve kurumsal birikimlerin sonucunda doğan bir proje. Bu token ile hem spora ve sporcuya verdiğimiz desteği pekiştirmeyi hem de utility ve hacim sorununu çözerek fan token yatırımcılarının beklentilerini karşılamayı amaçlıyoruz.

Bitci’de bulunan diğer fan tokenlar ile sağlayacağımız entegrasyon sayesinde Global Fan Token’ı içerisinde bulunduğu ekosistemle birlikte büyüyen, bağımsız ve çığır açıcı bir proje olarak görüyoruz. Bu bağlamda Global Fan Token’ın ilk adımı olarak S Sport ile bir anlaşma gerçekleştirdik. Global Fan Token sahipleri ilerleyen dönemlerde çok uygun fiyatlarla S Sport Plus üyeliğine sahip olabilecekler.” dedi.

Ayrıca yayına katılım sağlayan Sports Digitale Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu, kripto para dünyası ve spor dünyasının benzerliklerine değinerek bu iki dinamik sektörün birbirini beslemesi gerekiğine değinerek Global Fan Token sürecinde Bitci ekibine başarı dileklerini iletti.