Bitcoin 2 milyon lirayı aştı

10 Ocak'ta spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasıyla piyasada büyük bir heyecan dalgası başladı. Bu onay, kurumsal yatırımcıların ve genel yatırımcı kitlesinin Bitcoin'e olan ilgisini artırdı ve bu da fiyatın hızla yükselmesine yol açtı.

Ancak bu sadece başlangıçtı. Özellikle Şubat ayında, balina cüzdanlarının sürekli olarak Bitcoin satın alması ve bu varlıkları soğuk cüzdanlara çekmesi, Bitcoin'in değer kazanmasına katkıda bulundu. Her gün ve her seviyeden gelen bu alımlar, piyasadaki Bitcoin arzını azaltarak fiyatın yükselmesini sağladı. Bununla birlikte Microstrategy gibi şirketlerinde önceden yapmış olduğu Bitcoin yatırımlarını artırmasıyla yatırımcılar arasında bir güven artışı yaşandı.

Bunlara ek olarak, Halving'in yaklaşmasıyla birlikte Bitcoin'in fiyatının daha da yükseleceği beklentisiyle yatırımcılar Bitcoin'den vazgeçmedi; aksine, talep patladı. Bu artan talep, Bitcoin'in hızla 1.950.00₺'ye ulaşmasına ve ardından 2 milyon lira seviyesinin üzerine çıkmasına yol açtı.

Sonuç olarak, Bitcoin'in 2 milyon lira seviyesinin üzerine çıkmasında ETF'lerin onayı, kurumsal ilginin artması, belirli balina cüzdanlarının alımları ve halving beklentileri gibi faktörler etkili oldu. Bu faktörlerin bir araya gelmesi, Bitcoin'in hızlı bir şekilde değer kazanmasını sağladı ve piyasada büyük bir talep patlamasına yol açtı.