Bitcoin, 2023’ün en yüksek seviyesinden geri döndü

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak, kripto para piyasasının toplam değerinin tekrar 1,2 trilyon dolar seviyesinde geldiğini ifade etti.

Yorak tarafından yapılan değerlendirme şu şekilde:

“Hafta başından bu yana satıcılı olan ve olumsuz seyreden küresel risk iştahı görünümüne karşı dirençli durmaya çalışan kripto para piyasası, özellikle ABD’de açıklanan özel sektör istihdamının bir hayli güçlü gelmesi ve Binance borsasındaki üst düzey yöneticilerin istifa etmesinin ardından değer kayıplarıyla karşılaştı.

Perşembe gününün piyasalar tarafından merakla beklenen gelişmesi olan FED’in faiz artışları devam edecek açıklamalarının ardından paylaşılacak haziran ayı istihdam verileriydi. Bilindiği üzere ABD’de her ayın ilk perşembesi özel sektör istihdam oranları ve her ayın ilk cuması tarım dışı istihdam oranları açıklanıyor. FED tutanaklarındaki şahin söylemlerin ardından küresel piyasalarda görünüm negatif iken Bitcoin pozitif ayrışarak dün 31.500 doları gördü ancak bu seviyeden ilk aşamada ret aldı.

31.000 dolar sınırında seyrettiği sıralarda açıklanan ADP özel sektör istihdamı kripto para piyasasında da risk iştahının azalmasına ve bir miktar geri çekilmesine neden oldu. Gece saatlerinde ise Binance borsasının üst düzey yöneticileri, Başkan ve CEO CZ’nin DOJ soruşturmasına verdiği yanıtları sebep göstererek istifa ettiler. Bu gelişmenin ardından Bitcoin gün içi en düşük seviye olan 29.800 doları gördü. Yeni güne 30.000 dolar sınırında başlayan Bitcoin ve 1.860 dolar civarında alıcı bulan Ethereum için hafta içinin son işlem günü olan bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi piyasanın seyri açısından önemli olacak.

Dünkü geri çekilmelere rağmen bazı altcoinler pozitif ayrıştı ve alımların geldiği görüldü. Fan tokenlerde genel bir yükseliş görülürken REQ, FIRO, CITY, PSG ve FORTH günün en çok kazandıran kripto paraları olmayı başardılar.”