Bitcoin 25 bin doları zorlamaya devam ediyor

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz piyasanın son 24 saatini değerlendirdi. Yavuz, ocak ayından bu yana yüzde 50 civarında artış gösteren Bitcoin’in 25 bin doları zorlamaya devam ettiğini belirterek, “Geçtiğimiz haftayı yüzde 10’un üzerinde bir yükselişle kapatan ve dün de yükseliş ivmesini devam ettiren kripto para piyasası yeni güne sınırlı yükselişle başladı. Haftanın ikinci iş gününde Bitcoin, 25 bin doların etrafında fiyatlanmaya devam ediyor. Oldukça kritik bir seviye olarak ifade edebileceğimiz 25 bin dolar hem teknik hem de psikolojik anlamda önemli bir direnç noktası. ABD’de piyasalarının kapalı olduğu günde Bitcoin’in yükseliş ivmesi yakalaması, sektörün geçmişte yaşadığı kayıpları telafi etme isteğini işaret ediyor. Ethereum da benzer şekilde 1.700 dolar direncini aşmaya çalışarak 2022 eylül ayından bu yana en yüksek seviyeyi test ediyor. Olumlu görünümün devam ettiği kripto para piyasasında yükselişi sürükleyen lider kripto para birimi olan Bitcoin’in dominasyonu yüzde 44,4 ile bugün yükselişte. Ethereum dominansı ise yüzde 19,2 düzeylerinde. Para girişinin devam ettiği kripto para piyasasının toplam değeri 1.130 trilyon dolara yükseldi. Günlük hacimlerde ise 60 milyar doların üzerindeki seyir devam ediyor.

Dün kapalı olan ABD piyasaları yeni günde açık olacak

Vadeli endekslerde yüzde 0,5’lik düşüşler ise göze çarpıyor. Ancak haftanın piyasaları etkileyebilecek makro gündem maddesi yarın ABD’de açıklanacak olan FED tutanakları. Ekonominin gidişatı, enflasyon görünümü ve olabilecek faiz mesajları piyasanın radarında olacak” dedi.