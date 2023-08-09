Bitcoin 30 bin dolar seviyesini aştı

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak, borsalardaki kripto para hacminin son bir yılın dibindeyken böyle bir tepkinin gelmesinin elbette olumlu karşılandığını söyledi.

Son zamanlarda direnç bölgesi olarak görev gören 30.000 dolarda kar satışları yaşanırken Bitcoin yeni güne 29.800 dolar düzeylerinde başladı. Ethereum tekrardan 1.860 dolar civarında fiyatlanırken birçok altcoinde çift haneli değer kazancı görüldü.

Düşük hacimlerin getirdiği baz etkisinden dolayı daha düşük likidite ile hızlı yükselen Bitcoin’de dünkü primin sebebi ise ABD merkez bankası FED kaynaklı olarak öne çıkıyor. FED, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile kripto paraların ticareti, saklaması, borç verilmesi veya ödeme işlemleri ile ilgili faaliyetlerde bulunan finansal kurumlar için yeni bir denetim programının başlatılacağını duyurdu. Artık bankaların dolar tokeni ihraç etmeden veya bunlarla ilgili işlem yapmadan önce FED’den yazılı onay alınması gerekiyor. Bu piyasa oyuncuları tarafından olumlu algılandı, çünkü kripto paralar ile ilgili sektör içinde regüle adımlarının yavaş yavaş geldiğini ve dünyanın en büyük merkez bankasının kripto paraları yasaklayıcı veya engelleyici bir tavırla değil de düzenleyici ve kapsayıcı şekilde kontrol sağlama çabaları önemli görüldü. Son günlerde yaşanan durgunluk sonrası olumlu haberleri hızlıca satın almak isteyen bir piyasa var. Yükseliş olumlu ancak hacimler hala tarihsel ortalamaların bir hayli altında seyrediyor. Perşembe günü açıklanacak olan TÜFE rakamı ile piyasada olumlu havanın devam ettiği görülebilir.

Öte yandan dünyanın en büyük fon yönetim şirketlerinden olan Fidelity, Bitcoin konusunda öğretici girişimlerde bulunmaya devam ediyor. Şirket resmi sitesinde yayınladığı raporda Lightning Network ve Layer-2 projelerinden bahsetti ve bu adımlarının devamının gelecek olması Bitcoin yatırımlarının artabileceğine işaret ediyor.

Bu gelişmelerle birlikte yeni günde kripto para piyasasının toplam değeri 1,18 trilyon dolar düzeyinde olurken TLM, MC, BICO, SHIB ve PEPE günün en çok yükselen kripto paraları arasında başı çektiler.