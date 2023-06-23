Bitcoin, 31 bin doları zorluyor

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak haftanın son iş gününde kripto para piyasasını değerlendirdi.

Bitcoin’in özellikle 28.800 dolar ve üstünde kalıcılık sağlaması, ardından 30.000 dolar aşarak günlük kapanış gerçekleştirmesi yükselişteki kalıcılık görünümünü artırıyor. Hafta sonu olumlu görünümün devamı halinde ilk hedef 30.700 dolar olacaktır. Ancak hafta sonları hacimlerin düştüğü, genellikle güçlü yükselişlerin ardından bir miktar kar satışlarıyla da karşılaşılabileceği unutulmamalı. Fiyatın olası 29.200 dolara geri çekilmesi halinde 28.000 dolar bölgesinde biriken long (uzun pozisyon) likiditesini de dengelemeye çalışabileceğini hatırlatmakta fayda var.

Öte yandan SEC ve FED gerginliğini geride bırakan ve BlackRock kaynaklı hızlı bir ralli yaşayan kripto para piyasası son olarak FED başkanı Powell’ın konuşmasından ciddi destek buldu. Beklenmedik şekilde stablecoinler’i bir para birimi olarak gördüklerini ve FED’in kripto paralar konusunda zayıf ve geride kalmasının hata olacağını belirtmesi piyasadaki coşkuyu artırdı. Sonuç olarak kısa vadeli ralliyi yaşayan Bitcoin, bu aşamada karar verme durumuna geçiyor. 30.000$’ın üzerindeki seyir devam edecek mi yoksa tekrar 29.000$’lere bir gerileme yaşayacak mı bu bir belirsizlik konusu.

Bununla birlikte %51,76 ile hemen hemen 2,5 yılın zirvesinden dönen Bitcoin dominasyonu şu an %51,4 ile son döneme kıyasla oldukça yüksek seviyelerde seyrederken, Bitcoin’in iki gündür bir miktar durulması sonrası altcoinlerde olumlu bir performans göze çarpıyor. Son dönemin popüler tokenlerinden olan PEPE’nin 3 günlük yükselişi %70’i aşarken BSV, VET ve BCH günün en çok yükselen altcoinleri olarak öne çıkıyor.