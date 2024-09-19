Bitcoin 62 bin doları geçti (Bitcoin kaç dolar?)
FED'in 50 baz puanlık faiz indiriminden sonra Bitcoin 62 bin doların üzerine çıktı. Yeni günde Bitcon 62.146 dolar, lider altcoin Ethereum 2.439 dolar seviyesinde işlem görüyor. Kripto para piyasasının toplam değeri ise 2,14 trilyon dolara ulaştı. Bitcoin'in piyasa değeri 1,22 trilyon dolar, Ethereum'un piyasa değeri 291 milyar dolar.
ABD Merkez Bankası (Fed), iki gün süren toplantının ardından dün yapığı açıklamayla politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti. Bu gelişme finansal varlıklar üzerinde etkili oldu.
En fazla işlem gören kripto para birimi olan Bitcoin, Fed'in faiz indirimi kararının ardından yüzde 2,60 artarak 62 bin 146 dolara yükseldi.
Ethereum yükselişe geçti
Diğer kripto para birimlerinden Ethereum da yüzde 3,86 artış ile 4.439 dolara çıktı.
CoinTR Araştırma Departmanı tarafından hazırlanan bültende kripto para sektöründeki gelişmelere yer verildi. CoinTR, yatırımcılara Bitcoin fiyatlarındaki olası büyük artışlardan yararlanmak için uzun vadeli yatırım stratejilerine odaklanmalarını tavsiye etti.