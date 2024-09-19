Bitcoin 62 bin doları geçti (Bitcoin kaç dolar?)

ABD Merkez Bankası (Fed), iki gün süren toplantının ardından dün yapığı açıklamayla politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti. Bu gelişme finansal varlıklar üzerinde etkili oldu.

En fazla işlem gören kripto para birimi olan Bitcoin, Fed'in faiz indirimi kararının ardından yüzde 2,60 artarak 62 bin 146 dolara yükseldi.

Ethereum yükselişe geçti

Diğer kripto para birimlerinden Ethereum da yüzde 3,86 artış ile 4.439 dolara çıktı.

CoinTR Araştırma Departmanı tarafından hazırlanan bültende kripto para sektöründeki gelişmelere yer verildi. CoinTR, yatırımcılara Bitcoin fiyatlarındaki olası büyük artışlardan yararlanmak için uzun vadeli yatırım stratejilerine odaklanmalarını tavsiye etti.