Bitcoin 68 bin doların üzerine geri geldi

CoinTR, Solana'da meme coin ticaretinin ve spekülasyonunun popülaritesi, on-chain hacimleri ABD doları cinsinden yeni bir zirveye ulaştığını açıkladı.

Ethereum'un en büyük rakibi olan Solana'da DefiLlama verilerine göre hafta sonu 3.79 milyar doları aşan bir hacimle işlem gördü. Blockchain'in önceki rekoru bu ayın başlarında 2.85 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Solana ağında aktif adreslerin yedi günlük hareketli ortalaması ve yeni adreslerin sayısı rekor seviyelerde artmaya devam ediyor. Ayrıca, Solana'da toplam işlem ücretleri de yeni bir rekor kırdı.

BTCUSDT

Bitcoin, 74.000 dolar seviyesinde başlayan satış baskısı ile 69.096 dolara kadar düşüş yaşadı. Bu noktadan alım tepkisi alarak 72.000 dolar seviyelerine yükseldi. Ancak, bu seviyelerde vadeli işlemlerden kaynaklanan kısa pozisyonlar nedeniyle satış baskısıyla karşılaştı ve kısa süre içinde 65.000 doların altına geriledi. 65.539 dolarlık destek seviyesinden gelen alımlarla birlikte Bitcoin tekrar 68.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı ve bu bölgede konsolide oluyor. Eğer bu seviye üzerinde bir yükseliş patlaması olursa karşılaşılacak ilk direnç seviyesi 74.000 dolar olacaktır. Bu direnç hacimli bir mum ile kırılırsa fiyatın 78.000 dolara kadar yükselmesi beklenir. Ancak, 65.539 dolar seviyesinin altına düşülmesi durumunda Bitcoin'in 58.836 dolar seviyesine kadar gerilemesi muhtemeldir.

ETHUSDT

Ethereum, 3.954 dolarlık seviyeyi kaybettikten sonra 3.515 dolara kadar geri çekilme yaşamıştır. Ancak, bu bölgeden aldığı destekle birlikte 3.600 dolar seviyesinin üzerine çıkmıştır. Eğer mevcut destek seviyesini koruyabilirse, Ethereum'un 3.954 dolarlık seviyelere kadar bir yükseliş göstermesi beklenmektedir. Bu seviye yukarı yönde aşılırsa, karşılaşılacak ilk direnç seviyesi 4.175 dolar olacaktır. Ancak, 3.515 dolarlık destek seviyesinin altına düşmesi durumunda, Ethereum 3.012 dolar seviyelerine kadar geri çekilebilir.

SOLUSDT

Solana'nın 143 dolarlık direnç seviyesini aşmasının ardından birkaç gün boyunca bu seviyelerde konsolidasyon yaşandığı görüldü. Ardından, hacim destekli bir hareketle 174 dolarlık direnç seviyesini önemli bir zorlukla karşılaşmadan aşarak 195 dolarlık bir sonraki direnç seviyesine ulaştı. Meme coinlerden gelen ilgiyle birlikte, 195 dolarlık direnci de aşmayı başardı. Eğer bu bölgede istikrar sağlanabilirse, fiyatın 260 dolara kadar yükselmesi mümkün görünmektedir. Ancak, bu seviye korunamazsa, fiyatın 174 dolar seviyelerine doğru bir düzeltme yaşaması beklenmelidir.

ARBUSDT

ARB, 16 Mart'taki önemli bir açılım sonrası piyasada yaşanan geri çekilmeyle birlikte öncelikle 2 dolar, ardından 1.90 ve 1.81 dolarlık destek seviyelerini aşağı yönlü kırarak 1.70 doların altına geriledi. Bu düşüşten sonra 1.70 dolar civarında bulduğu destekle bir miktar toparlanma yaşasa da, piyasaya yeni çıkan tokenların yarattığı satış baskısı nedeniyle zayıf görünümünü sürdürmekte. ARB'nin yeni bir yükseliş trendine girebilmesi için, yeni çıkan tokenların durumu kritik önem taşımaktadır. Eğer bu tokenlar yeniden kilitlenir ve uzun bir süre için piyasaya sürülmeyecekleri garanti edilirse, ARB'nin yeniden yükselişe geçmesi mümkün olabilir. Olası bir yükseliş durumunda, ilk karşılaşacağı direnç seviyesi 1.81 dolar olacaktır. Bu direnç seviyesinin aşılması durumunda ise fiyatın 1.90 dolar seviyelerine ulaşması beklenebilir.