Bitcoin, 70 bin dolar üstünde rekor tazeledi

Yeni haftanın ilk gününe Bitcoin 68.541 dolardan, Ethereum ise 3.851 dolardan başladı. Bitcoin daha sonra bir önceki rekoru olan 70 bin dolar seviyesini aştı. Ethereum ise 4 bin doların üzerine çıktı ancak 4 bin 630 dolar seviyesine halen uzak.

Kripto para piyasasının toplam değeri 2,51 trilyon dolar; Bitcoin'in piyasa değeri 1,34 trilyon dolar ve Ethereum'un piyasa değeri 462 milyar dolar seviyesine ulaştı.

CoinTR Araştırma Departmanı'nın analizine göre Bitcoin, geçen hafta 65.539 dolar bölgesinde tutunmayı başardı ve 69.000 dolarlık direncini aşarak 70.000 dolara kadar yükseldi ancak bu seviyede tutunmakta zorlanıyor gibi görünüyor.

Bu nedenle, 65.539 dolarlık direnç seviyesine çekilerek ve bu seviyeden likidite alarak yeniden yükseliş göstererek 69.000 dolardaki direnç seviyesini kırarak yeni yüksekler yapabilir.

Ethereum 4 bin 200'ü bulabilir

Ethereum, 3.954 dolarlık direnç seviyesini kırmak için yaptığı her girişimde satış baskısıyla karşılaşıyor. Bu seviyenin üzerine çıkması durumunda, güçlü bir alım hacmiyle desteklenen bir mum grafiğiyle 4.200 dolara kadar bir yükseliş yaşanabilir. Ancak, bu bölgedeki direnci aşamazsa, 3.515 dolara kadar bir geri çekilme yaşanması muhtemeldir.