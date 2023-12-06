'Bitcoin, dijital altın olmaya her yıl daha da yaklaşıyor'

Aralık ayının gelmesiyle, 2023’te makroekonomik gelişmeler başta olmak üzere pek çok sebeple değer kaybeden ya da kazanan varlıkların performansına ilişkin resim de netleşmeye başladı. Hızlı değişen ve yıl boyu manşetlerden inmeyen dijital varlıklara dair karşılaştırmalar, Bitcoin ve Ethereum’un yıllık performansına ışık tuttu. Companiesmarketcap tarafından yayımlanan ve piyasa değerine göre en büyük varlıkları içeren listede, Bitcoin'in 12. sırada yer aldığı görüldü. Bitcoin; piyasa değeriyle Eli Lilly, Visa, TSMC gibi şirketleri geride bıraktı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, “Bitcoin dijital bir varlık ve yatırım aracı olduğundan, bir şirketle yalnızca piyasa değeri açısından karşılaştırılması doğrudan yatırım tercihlerini etkileyecek sonuçlar vermemeli. Yine de Bitcoin ve Ethereum’un piyasa değerleri, bu iki dijital varlığın ekonomik etkisine dair ipuçları taşıyor” dedi.

Bitcoin, tüm bankalardan daha değerli

Companiesmarketcap’in küresel bankaları kripto paralarla piyasa değeri açısından karşılaştırdığı listede ise Bitcoin'in 760 milyar dolara yakın değeriyle JPMorgan Chase, Bank of America, ICBC, Wells Fargo gibi dünyaca ünlü bankaları geride bıraktığı görüldü. Ethereum ise listede yalnızca JPMorgan’ın gerisine düşerek üçüncü sırada yer aldı.

Piyasa değeri kıyaslamasının Bitcoin'in dünyadaki tüm bankalardan daha değerli olduğunu gösterdiğine dikkat çeken Kafkas Sönmez, “Banka dışı küresel şirketleri ve varlıkları da hesaba kattığımızda, Bitcoin'in NVIDIA, Tesla gibi halka açık şirketlerden daha önde olduğunu görüyoruz. Bitcoin, bir şirket olsaydı dünyanın en değerli 11. şirketi olurdu. Yine de bu görüşün artık geride kaldığını değerlendiren yorumlar da mevcut. Deutsche Bank’in güncel analizlerinden biri, Bitcoin’de 2021 itibarıyla yükselişe geçen enflasyonun bir sonucu olarak değer artışı gözlemlendiğini, bunun teknoloji şirketlerinin değerlemelerindeki yükselişle denk olduğunu söylüyor. Analiz, faiz oranları artmaya başladıkça hem teknoloji hisselerinin, hem de dijital varlıkların bir düzeltme yaşadığının altını çiziyor” diye konuştu.

Bitcoin bu yıl altından %93 daha iyi performans gösterdi

Bitcoin ve Ethereum’un 2023’te yaşadığı değer kayıplarının veya kazançların önceki yıllara kıyasla daha sığ olduğunu ve bunun da kripto piyasalarındaki büyük ölçekli dalgalanmaların azaldığına işaret ettiğini dile getiren Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, “2019'da Bitcoin'in ortalama 90 günlük volatilitesi %67 olarak ölçülüyordu. 2023'te bu rakam %40'lara kadar geriledi. Bu da iki kripto para varlığının enflasyona karşı dayanıklılığını destekliyor ve özellikle Bitcoin'e yakıştırılan 'dijital altın' tabirine haklılık payı veriyor. Öyle ki, Bitcoin'in yılın başından bu yana altına kıyasla %93, Ethereum'un ise %39 daha iyi performans gösterdiği görülüyor. Bitcoin'in kısa tarihi düşünüldüğünde, en büyük piyasa değerine sahip dijital varlığın dalgalanma döngüsünü çok kısa sürede geride bıraktığı söylenebilir" ifadelerini kullandı.

"Sorumlu yatırımı teşvik ediyoruz"

Yılın son ayının pek çok yatırımcı için portföyünü gözden geçirme, varlıkları yeniden ağırlıklandırma ve yeni yatırım kararları verme dönemi olduğunu hatırlatan Kafkas Sönmez, “Gate.io’da listelediğimiz 1.700'ü aşkın kripto para birimi ve farklı yatırımcı profillerine hitap eden çeşitli araç ve ürünlerle, 2024'e yeni bir başlangıç yapmak isteyen kullanıcılarımızın olanaklarını genişletiyoruz. Bitcoin başta olmak üzere, önde gelen dijital varlıkların performanslarını ve kripto ekosisteminde yaşanan yeni gelişmeleri takip ederek, milyonlarca kullanıcımızı düzenli olarak bilgilendiriyoruz. Tüm bunlar, Gate.io Türkiye'nin, yatırım kararı alırken tüm değişkenleri değerlendirmeyi ve riskleri göz önünde bulundurmayı teşvik eden sorumlu yatırım yaklaşımıyla örtüşüyor.”