“Bitcoin, Ekim 2025’te 255 bin dolar olacak”

Apsk32 takma adlı analis­tin sosyal medya platformu X’te yayınladığı analize göre, Bitcoin önümüzdeki birkaç ay içinde 225 bin dolara ulaş­ma yolunda ilerleyecek, Ekim 2025’te 255 bin doları göre­cek. Apsk32, tahminin Bitco­in’in tarihsel fiyat hareketle­rinin bir değerlendirmesine ve bunun bir güç yasası des­tek modeliyle uyumuna da­yandırıyor.

Analistin modeli, 4 yıllık döngüleri dikkate alıyor: Her döngü önemli bir fiyat zirve­siyle sonuçlanıyor ve ardın­dan da bir düzeltme geliyor. Apsk32’ye göre, bu döngüler, 2013 ve 2017’deki zirvelerle 2021’deki çift zirveyi getirdi.

Dünya medyasının geniş yer ayırdığı analize göre, Bitcoin önceki döngü kalıplarını takip ederse, Ekim 2025’e kadar güç yasası desteğinden 5 yıl ileride olabileceği yere ulaşacak. Bu da o tarihte Bitcoin’in fiyatı­nın 255 bin doları görebilece­ği anlamına geliyor: “Bitcoin, 1 Ekim 2025’teki güç yasası desteğinden 5 yıl ileride olursa o zaman değeri 255 bin dolar olacak.”

Citi: 2025 ortasında altın 2 bin 800-3 bin dolar olur

Amerikan yatırım bankası Ci­ti, 2025 yılı ortası için altın fi­yatlarında 2 bin 800-3 bin do­lar/ons seviyesini öngördü. Citi tarafından yayım­la­nan bir araştırma notunda, altın tüketiminin 2024 yılı için pozitif eğilimde olduğu ve bunun yılın ikinci yarısın­da fiyatların 2 bin 400-2 bin 600 seviyesine yükselmesi­ne yardımcı olabileceği belir­tildi. Altın, dün sabah yüzde 0.36 artışla 2 bin 367.58 sevi­yesinde seyretti.