“Bitcoin, Ekim 2025’te 255 bin dolar olacak”
Dünyanın ilk merkeziyetsiz kripto para birimi Bitcoin’le ilgili bomba iddia… Kripto paranın geçmiş performanslarını inceleyen bir analist, 57 bin dolar civarında seyreden Bitcoin’in çok fazla yükseliş potansiyeline işaret etti.
Apsk32 takma adlı analistin sosyal medya platformu X’te yayınladığı analize göre, Bitcoin önümüzdeki birkaç ay içinde 225 bin dolara ulaşma yolunda ilerleyecek, Ekim 2025’te 255 bin doları görecek. Apsk32, tahminin Bitcoin’in tarihsel fiyat hareketlerinin bir değerlendirmesine ve bunun bir güç yasası destek modeliyle uyumuna dayandırıyor.
Analistin modeli, 4 yıllık döngüleri dikkate alıyor: Her döngü önemli bir fiyat zirvesiyle sonuçlanıyor ve ardından da bir düzeltme geliyor. Apsk32’ye göre, bu döngüler, 2013 ve 2017’deki zirvelerle 2021’deki çift zirveyi getirdi.
Dünya medyasının geniş yer ayırdığı analize göre, Bitcoin önceki döngü kalıplarını takip ederse, Ekim 2025’e kadar güç yasası desteğinden 5 yıl ileride olabileceği yere ulaşacak. Bu da o tarihte Bitcoin’in fiyatının 255 bin doları görebileceği anlamına geliyor: “Bitcoin, 1 Ekim 2025’teki güç yasası desteğinden 5 yıl ileride olursa o zaman değeri 255 bin dolar olacak.”
Citi: 2025 ortasında altın 2 bin 800-3 bin dolar olur
Amerikan yatırım bankası Citi, 2025 yılı ortası için altın fiyatlarında 2 bin 800-3 bin dolar/ons seviyesini öngördü. Citi tarafından yayımlanan bir araştırma notunda, altın tüketiminin 2024 yılı için pozitif eğilimde olduğu ve bunun yılın ikinci yarısında fiyatların 2 bin 400-2 bin 600 seviyesine yükselmesine yardımcı olabileceği belirtildi. Altın, dün sabah yüzde 0.36 artışla 2 bin 367.58 seviyesinde seyretti.