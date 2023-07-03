Bitcoin, haftaya 30.650 dolar sınırında başladı

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak, bayram tatili süresince kripto para piyasasındaki gelişmeleri ve piyasanın son durumunu değerlendirerek, 27 Haziran Salı günü 30.500 dolar civarından alıcı bulan Bitcoin, geçtiğimiz süre boyunca pek fazla değişim göstermeyerek ve daha çok dar bir bant aralığında dalgalanarak sabah saatlerinde 30.650 dolar seviyelerinde fiyatlandığını belirtti.

Yorak’ın açıklamaları şöyle:

“Ethereum da yine 1.900 dolar sınırında Bitcoin’e kıyasla nispeten olumlu ayrışarak yatay pozitif hareketini sürdürüyor.

Risk iştahının nispeten düşük ancak alım yönlü emirlerin ağırlıkta olduğunu ve piyasaların negatif haberlere daha dirençli olduğunu söylemek mümkün. Bu çıkarımı da geçtiğimiz hafta kripto para piyasasında büyük bir yükselişe sebep olan dünyanın en büyük fon yöneticisi BlackRock’un SEC’e yaptığı spot Bitcoin ETF başvurusunun “yetersiz” bulunması sebebiyle reddedilmesinden dolayı yapabiliyoruz. Reddedilme kararının verildiği 30 Haziran Cuma günü volatilitesi artan ve bir dalgalanma yaşayan Bitcoin, güçlü durarak gün içi kayıplarını telafi etmeyi başarmıştı. SEC’in beklenmedik BlackRock kararı piyasa üzerinde ciddi bir etki yaratmasa da yeni bir yükseliş hareketini şimdilik duraksatmış gibi duruyor. Ancak SEC, varlık yöneticilerinin güncelleme yapıp yeniden başvuruda bulunabileceklerini de ekledi ve ETF’lerin onaylanmasının kripto para sektörü için önemli bir gelişme olacağını da açıklamasına ekledi.

Bu gelişmelere ilave olarak kripto para piyasasının yakından tanıdığı SEC başkanı Gary Gensler’in istifa edebileceği haberleri sosyal medyada ve haber sitelerinde yayıldı. Kimileri bunun gerçekleşmesi halinde olumlu olacağını belirtse de bir takım kripto para uzmanları da bunun ekstra olumsuzluk yaratabileceği düşüncesini hatırlattı. Ancak bu haberin ardından resmi olarak açıklama gelmese de çeşitli ABD’li haber kanalları istifa haberlerinin şu an için gerçeği yansıtmadığını bildirdiler.

Piyasaların nispeten düşük hacimli olduğu bayram haftasının ardından bu hafta bizi makro gündemde etkili olabilecek gelişmeler bekliyor. ABD piyasaları bugün yarım gün açık olacak. Haftanın en önemli makro gelişmeleri ise çarşamba yayımlanacak olan FED tutanakları ve her ayın ilk perşembe ve cuma günü açıklanan istihdam verileri. FED tutanaklarında ekonominin güçlü durumda olduğu ve enflasyonun inatçı olduğuna dolayısıyla faiz artırımlarının devamının gelebileceğinin sinyallerinin verilmesi olası. İşsizlik ve istihdam tarafında ise olumsuz sürprizler beklenmiyor.

Geçen haftanın en çok kazandıran altcoinleri COMP, XEC, BCH, FLOW ve BSV olarak karşımıza çıkıyor.”