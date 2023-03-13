Bitcoin haftaya yükselişle başladı: Kripto paralarda olumlu rüzgar

Kripto piyasasındaki en büyük ikinci sabitkoin, cumartesi günü ihraçcı firması Circle Internet Financial’ın batan Silicon Valley Bank’tan gördüğü zarar nedeniyle değer kaybına uğrayarak 81.5 sent’e kadar geriledi.

Bunun yanında son yaşanan banka iflasları sebebiyle Fed'in 22 Mart'ta 50 değil 25 baz puanlık faiz artırımına gideceğine yönelik beklenti güçlendi.

Daha önce Fed Başkanı Jerome Powell Senato Bankacılık Komisyonu'nda gerçekleştirdiği sunumda Fed'in enflasyonu dizginlemek için beklenenden yüksek oranda ve daha hızlı faiz artırımlarına gidebileceğini belirtmişti.

Öte yandan Circle, USDC operasyonlarının normale döndüğünü ve bankacılık ortaklarını genişletme taahhüdü kapsamında Cross River Bank ile ortaklık kurduğunu duyurdu.

Circle'nin bu açıklamasından sonra bu sabah itibarıyla Bitcoin günlük yüzde 8.7 yükselerek 22 bin 455 dolara çıktı.

Ethereum yüzde 7.9 değer kazanarak 1.605 dolara çıktı

Binance Coin yüzde 7.4, Cardano (ADA) yüzde 10, Polygon yüzde 6.7, Dogecoin yüzde 5.4, Solana ise yüzde 8.7 yükseldi.