Bitcoin psikolojik direnç seviyesinde

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak, makro verilerin alınacağı yoğun bir haftada kripto para piyasasını değerlendirdi.

Kripto para piyasaları geçtiğimiz hafta test ettiği 10 ayın zirvesinde kar realizasyonlarıyla karşılaştı. 14 Nisan günü 31 bin dolar seviyesini görerek Haziran 2022’den bu yana en yüksek seviyeyi test eden Bitcoin, hafta içerisinde bu bölgeyi aşmayı başaramadı ve bir miktar kar satışlarıyla karşılaştı. Özellikle FED başkan yardımcısının politika faizlerini %6’ya yaklaştırmalıyız sözlerinin ardından geri çekilme bir miktar daha hızlandı ve Bitcoin haftayı %9 kayıpla 27 bin 500 dolar seviyelerinden kapattı.

Ethereum ise son dönemde yaşadığı güçlü yükselişlerin ardından piyasada yaşanan kar satışlarının ve büyük bakiyeli cüzdanlardaki tasfiyelerin de etkisiyle %12 geri çekilerek 1.862 dolardan haftayı kapattı. Yeni günde sabah saatlerinde ise Bitcoin 27.450 dolar, Ethereum da 1.845 dolardan alıcı buluyor.

ABD ekonomisinden zayıf sinyaller gelmeye devam ederken cuma günü açıklanan makro veriler sonrasında FED'in 3 Mayıs'ta gerçekleşecek toplantısında faizleri 25 baz puan artırma ihtimalini %88,6 seviyesine yükseltti. Yani piyasa mayıs ayında 25 baz puanlık faiz artırımına artık kesin gözüyle bakıyor. Faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşılması bir süredir kripto para piyasasını olumlu etkilerken, haziran ayındaki olası faiz sinyali ile son banka krizinin ardından kredi verme koşullarının sıkılaştırılması piyasaları önümüzdeki günlerde daha çok etkileyecek başlıklar olacaktır.

Geçtiğimiz hafta en çok yükselen altcoinler neler?

Makro ve kripto gündemi bu hafta nispeten yoğun geçecek. Bu hafta, ABD'de çarşamba günü dayanıklı mal siparişleri ile perşembe günü açıklanacak ilk çeyrek büyümesi öne çıkıyor. Beklenti büyümenin ilk çeyrekte %2 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Bunun dışında bu hafta Alphabet, Microsoft, Meta Platforms, Amazon, Intel gibi teknoloji şirketlerinin ilk çeyrek finansal sonuçları açıklanacak.

Kripto para gündeminde AXS, FLOW ve WOO Network tokenlarının kilit açılımları olacak. Dolayısıyla altcoin piyasasında bir miktar hareketlenme gözlenebilir. Geçtiğimiz hafta en çok yükselen altcoinler IDEX, CITY ve KAN olarak öne çıktı.