“Bitcoin tarihi seviyeyi görecek"

Araştırma firması, Bitcoin’in yarılanma sonrasında değer kazandığı sürenin uzunluğu da dahil olmak üzere tarihsel eğilimlere baktı. Rapor, bunların gerçekleşmesi durumunda Bitcoin’in yeni zirvelere ulaşabileceğini öne sürdü. CCData ayrıca ABD’de Ethereum ETF’lerinin onaylanmasının kripto para birimlerine daha fazla talep getirilmesine de yardımcı olacağını söyledi.

Bitcoin, mart ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 73 bin 700 doların üzerine çıktı ancak o zamandan beri yaklaşık 59 bin ila 72 bin dolar arasında işlem görüyor.

Bitcoin fiyat hareketlerini inceleyen veri şirketi, şu döngüsel harekete tespit etti: “Halving olayı her zaman bir zirveye ulaşmadan önce 366 günden 548 güne kadar sürebilen bir fiyat genişleme döneminden önce geldi ve her yarılanmanın bir öncekinden daha uzun bir döngü yaşadı. Son Bitcoin yarılanması bu yıl 19 Nisan’da gerçekleşti, dolayısıyla bu tarihsel zaman dilimleri henüz geçmedi. Ayrıca, önceki döngülerdeki yarılanma olayını takiben yaklaşık iki ay boyunca merkezi borsalardaki ticaret faaliyetlerinde bir düşüş gözlemledik, bu da bu döngüyü yansıtıyor gibi görünüyor. Bu, mevcut döngünün 2025'e kadar daha da genişleyebileceğini gösteriyor.”