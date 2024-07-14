Bitcoin, yeniden 60 bin doların üzerine çıktı

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi ile sarsıldı.



Suikast girişiminin ardından Trump'ın seçimleri kazanma şansını artırdığına yönelik spekülasyonlar ile birlikte kripto paralarda yükseliş başladı.



Bitcoin, sabah saatlerinde 60 bin doların üzerine çıktı. En yüksek 60 bin 300 doları gören Bitcoin, saat 09.26 itibarıyla 60 bin 85 dolardan işlem görüyor.



Trump, kendisini kripto yanlısı bir başkan adayı olarak konumlandırıyor.

