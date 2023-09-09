Bitcoin'i 2024’te neler bekliyor?

ABD'de federal mahkeme, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kripto varlık yönetimi şirketi Grayscale'in spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvurusunu reddetme kararını bozdu.

Kararın Bitcoin'e olası etkilerini değerlendiren Sevcan Dedeoğlu Ersözlü, “Bu karar pozitif bir sürecin başlangıcı oldu. Uzun vadede diğer ETF başvurularını da olumlu yönde etkiledi” dedi.

Kripto para borsalarında tutulan Bitcoin miktarının 2 milyona kadar düşmesinin sebeplerini anlatan Dedeoğlu, “Son dönemde piyasalarda negatif bir hava hakim. Kurumsal yatırımcılar kripto para piyasasına uzun vadeli bakıyor. 2024 yılında Bitcoin'de yükseliş bekliyoruz” diye konuştu.

Gate Türkiye Araştırma Müdürü Sevcan Dedeoğlu Ersözlü, “Ağustos ayında yüzde 10’luk bir düşüş yaşasak da balina alımlarının arttığını gördük. Düşüşleri büyük yatırımcılar fırsat olarak görürken küçük yatırımcılar panik satışı yapıyor” ifadelerini kullandı.