Bitcoin’in 30 bin dolar sınavı devam ediyor

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz piyasayı etkileyen gelişmeleri değerlendirdi.

Toplam piyasa değeri 1,29 trilyon dolar seviyesinde olan kripto paralar için hala direnç bölgesinin aşılamamış olması altcoin piyasasının üzerindeki baskının devam ettiğini, hala güçsüz ve ralli için de hazır olmadığını gösteriyor.

Fakat son 24 saatte diğer altcoinlerle ayrışan RAD ve BETA çift haneli kazançlarla günün en çok yükselen altcoinleri olarak öne çıkıyor.

ABD’den Cuma günü açıklanan Çekirdek PCE’nin yıllık bazda beklentilerin üstünde %4.6 gelmesiyle yarın açıklanacak olan FED faiz kararı öncesinde, FED’in faiz artışına devam edeceğine dair beklentileri güçlendirdi.

Dün ABD Mevduat ve Sigorta kurumu, JPMorgan’ın iflas eden First Republic Bank için yaptığı teklifi kabul etti. Böylece First Republic Bank, JPMorgan tarafından satın alınmış oldu. Bu haberle birlikte ABD hisse senedi piyasalarında toparlanmalar görülse de FED kararı öncesi dünü satıcılı bir seyirde sonlandırdı.

Kripto piyasası düşüş serisine devam ediyor

Ayrıca dün MicroStrategy 2023’ün ilk çeyreğinde gelirini 119 milyon dolar beklentilerinin üzerinde 121 milyon dolar olarak açıkladı. Kripto piyasası ise olumlu haber akışlarından etkilenmeyerek düşüş serisine devam ediyor.

Veri yoğun ve volatilitenin yüksek olacağı bir haftaya başlarken yarın Türkiye saati ile 21.00’da kritik veri olan FED faiz kararı açıklanacak. Piyasada neredeyse kesin bir fikir ile %94.5 oranında 25 baz puanlık bir faiz artışı bekleniyor. Faiz kararı sonrası FED Başkanı Powell’ın açıklamaları 21.30’da takip edilecek.

Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası faiz kararı beklenirken ayrıca Coinbase ve Apple kazanç raporları da açıklanacak. Son olarak Cuma günü ABD’den tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik oranı bekleniyor.