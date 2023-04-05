BitMEX’in kripto parası BMEX Token, Gate.io’da listelendi

Kripto para borsası BitMEX’in geçtiğimiz yılın Kasım ayında arzını gerçekleştirdiği kripto parası BMEX Token önemli bir virajı dönüyor. Token, 5 Nisan itibarıyla artık kripto para borsalarından Gate.io’nun da ürün portföyüne eklendi. Gate.io’nun BMEX Token’ı BitMEX dışında listeleyen ilk borsa olmasıyla birlikte kullanıcıları da BMEX/USDT spot paritesinde alım satım yapma imkanına sahip oldu.

BitMEX için de oldukça önem arz eden listelemeyle birlikte BMEX Token daha fazla yatırımcıya ulaşıyor. Borsanın, token sahipleri için oluşturduğu hizmet ekosistemini büyütme ve geliştirme amaçlarıyla da örtüşen bu gelişmenin farklı borsalardaki yeni listelemelerle de devam etmesi planlanıyor. BitMEX bu planları sonucunda token’ın piyasadaki payını artırmayı hedeflerken, aynı zamanda kripto para ekosistemine sunduğu katkıyı da devam ettirmek istiyor.