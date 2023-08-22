Bzetmext CEO’su Erdoğan Turan: “Bzetcoin’i 6 milyonu aşkın küresel yatırımcıya açacağız”

Yatırımcı trendleri, küresel ekonomik koşullara göre değişiyor. Son dönemde gerek Türkiye'de gerek de dünyada yatırımcılar, ters esen makroekonomik rüzgârlardan en az hasarla çıkmak için alternatif yatırım araçlarına yöneliyor. Volatilitenin eksik olmadığı yüksek riskli, ama kısa vadede daha iyi getiriler vaat eden kripto paralar da bu yatırım araçları içinde son yıllarda en çok tercih edilenlerden biri olarak öne çıkıyor. Kripto para benimsemesi konusunda bölgesinin liderleri arasında görülen Türkiye’de bu durum daha da iyi hissediliyor. Yatırımcı talebi, iç pazarda kripto para odaklı teknoloji şirketlerinin sayısını ve bu şirketler arasındaki rekabeti de artırıyor.

Faaliyetlerine mayıs ayında Erdoğan Turan’ın liderliğinde Bzetmex Teknoloji A.Ş. çatısı altında başlayan Bzetmex, Türkiye’deki kripto para ekosisteminin tamamen yerli sermayeyle geliştirilen oyuncularından biri. Ülkenin önde gelen aracı kuruluşlarında, sermaye ve para piyasalarında edindiği 25 yıllık deneyimle tanınan Bzetmex CEO’su Erdoğan Turan, Türkiye’nin yılın ilk yarısındaki kripto karnesine, piyasalardaki son gelişmelere ve Bzetmex’in gelecek planlarına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Türkiye'deki kripto para ticaret hacmi 34,91 milyar dolar

Kripto para piyasaları odaklı veri analitiği şirketi CoinGecko'nun ülkemizde en çok tercih edilen kripto para borsalarından derlediği veriler, 2023'ün ilk yarısında Türkiye'deki kripto para ticaret hacminin 34,91 milyar dolar seviyesinde olduğunu gösterdi. Bu durum her ne kadar bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yarı yarıya bir düşüşü işaret etse de Erdoğan Turan, bu rakamın Hindistan, Endonezya gibi benimsemenin yüksek olduğu diğer ülkelerden daha iyi olduğuna dikkat çekiyor. “Raporda da belirtildiği üzere, ülkemizde kripto ticareti faaliyetleri küresel ayı piyasası koşullarından daha az etkileniyor. Tasarruflarının değerini korumak isteyen her yaştan insan, erişilebilirliği sebebiyle kripto para borsalarına yöneliyor. Dolayısıyla bu da Türkiye’deki blokzinciri ve kripto para ekosistemini hem yabancı borsaların gözdesi hâline getiriyor, hem de yeni nesil deneyimler sunma amacıyla yola çıkan yerli kripto para borsalarının sayısını artırıyor” ifadelerini kullanıyor.

Aylık ortalama kripto para ticareti hacminin yılın başından bu yana 5,82 milyar dolar düzeyinde olduğunu kaydeden Erdoğan Turan’a göre trendlerde dönemsel azalmalar görülmesi, küresel gelişmelerle birlikte değerlendirildiğinde oldukça anlaşılabilir görünüyor. Turan'a göre Türkiye için hâlâ yeni sayılabilecek bu kategoride rekabette öne geçmenin yolu topluluğu merkeze almaktan, kullanıcıya yalnızca işlem hacmi olarak bakmamaktan, bireysel yatırımcıları piyasa dinamiklerine dair bilgilendirerek kripto okuryazarlığı yüksek bir kitle oluşturmaktan geçiyor. Erdoğan Turan, “Bzetmex olarak ülkemizin kripto konusunda güçlü bir potansiyeli olduğuna inanıyoruz” diyor.

Geçtiğimiz aylarda pozitif bir seyir izleyen ve yılın başından bu yana yatırımcısına kazandırmayı başaran Bitcoin, ABD merkez bankası Fed'in yayımladığı son tutanaklarda ek faiz indirimlerine işaret etmesiyle bir gecede piyasa değerinden yaklaşık 20 milyar dolar sildi. Bir yandan küresel kripto borsalarından birinin kripto türev ve vadeli işlem araçlarına ilişkin aldığı onay, bir yandan yerleşik yatırım portföyü yönetimi şirketlerinin Bitcoin’i merkeze alan yeni enstrümanlar geliştirme isteği, bir yandan da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC’nin kripto para borsalarına yönelik temkinli tutumu; Yatırımcılar için Makro Ekonomi - Temel Ekonomi ve Piyasalar kitabının yazarı ve Bzetmex CEO’su Erdoğan Turan’a göre dünyanın kripto paralara dair önemli kararlar almanın eşiğinde olduğunu gösteriyor.

“Kripto para piyasalarında geçtiğimiz yıla, birbirini izleyen iflaslar damga vurdu. Bugün merkezi veya merkeziyetsiz yapılardaki güvenlik zafiyetlerine ilişkin haberler kendilerine hâlâ manşetlerin ilk sıralarında yer buluyor” diyen Erdoğan Turan, şu sözlerle devam ediyor: "Ekosistem, tüm paydaşlarını memnun eden regülasyonlar üzerinde el sıkışabilirse blokzinciri tabanlı finansal teknolojilerin önü çok açık. Bzetmex olarak biz de kendimizi yalnızca bir kripto para borsası olarak konumlandırmıyoruz, blokzinciri odaklı bir teknoloji şirketiyiz.”

Kasım 2022 itibarıyla Bzetmex Teknoloji A.Ş. unvanıyla faaliyetlerine başlayan, şirketin kripto borsası olan Bzetmex kripto para borsasını Mayıs 2023’te devreye alan ve 2 ay içinde binlerce bireysel kullanıcıya ulaşmayı başaran Bzetmex, yerli ve oturma izni olan yabanı kripto para yatırımcılarına müşteri hizmetlerine erişebilecekleri, sonuç alabilecekleri, hızlı destek bulabilecekleri ve işlemlerini güvenle gerçekleştirebilecekleri bir platform sunuyor.

Bzetmex Global Eylül'de devreye alınacak

Kendi soğuk cüzdanını da geliştiren Bzetmex, kısıtlı bir arzla piyasaya sunulan ekosistem kripto para birimi Bzetcoin ile kripto işlem maliyetlerini düşürmeyi ve hızlandırmayı da başarıyor. Bzetcoin’in çok yakında dünya çapında 6 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren XT küresel kripto para borsasında listeleneceğini ve bu sayede küresel yatırımcılara da açılacağını kaydeden Bzetmex CEO’su Erdoğan Turan, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırıyor:

“Dünyanın farklı yerlerinden kripto para yatırımcılarının Bzetmex üzerinde işlem yapabilmesini sağlayacak Bzetmex Global kripto para borsamız da Eylül 2023 itibarıyla devreye alınacak. Yatırım süreçlerinde şansı değil, rasyonelliği ve bilgiyi referans edinen Bzetmex olarak, kullanıcımız olsun ya da olmasın, finansal geleceğini güvence altına almak ve tasarruflarının değerini korumak isteyen herkesin doğru bilgi ve analizlere erişebileceği platformumuzu da erişime açacağız. Bzetmex, çok yakında kripto para ekosisteminin ismini daha sık duyacağı, pazar payını her geçen gün yükselten bir yatırım ortamı sunacak."