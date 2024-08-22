Cropto tarım tokenları 70’e yakın ülkede tescillendi

Birol BOZKURT

Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinin tokenizasyon işlemini yaptıklarını ifade eden Demir Aksoy, ilk olarak buğday, arpa, mısır ve fındık ürünlerinin alım satım işlemine aracılık ettiklerini söyledi. Cropto’nun dünyada da ilgi gördüğünü dile getiren Aksoy, Cropto’nun marka tescilinin, Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere, Rusya, Çin, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Avustralya, Malezya, Endonezya ve Brezilya gibi toplamda 70’e yakın ülkede onaylandığını belirtti.

Avrupa’dan Asya’ya uzanan geniş bir bölgenin ilk tarımsal varlığa dayalı token ailesi Cropto’yu uzun ve titiz çalışmalar sonucu ürettiklerini söyleyen Demir Aksoy, “Tarım sektörü ile blokzincir teknolojisini bir araya getiren projeler geliştirmek ve yeni finansal dünyaya katkı sağlayacak ürünler sunmak üzere yolculuğumuza devam ediyoruz. Cropto tokenlar fiziksel ürünlere dayalı olduğu için fiyat dalgalanmalarından daha az etkileniyor ve siz yatırımcılarına daha güvenli bir değer sunuyor” dedi.

Ürün rezervleri 1.000 tonu geçti

Cropto Tarım Token'ları olarak fiziksel ürün rezervlerini 1000 Ton'un üzerine çıkardıklarına dikkat çeken Demir Aksoy, şunları söyledi; “Yılsonuna kadar, Cropto Tarım Token'larımızın arkasındaki dayanak varlıkların minimum 5000 Ton olmasını hedefliyoruz. 1 kg tarım ürünü karşılığında 1 adet Cropto Token oluşturulduğunu düşündüğümüzde yılsonuna kadar piyasada lokal ve globalde min. 5milyon adet Cropto Token'ın dolaşımda olmasını hedeflemekteyiz. Cropto Tarım Token’ları, küresel çapta tanınırlığını artırmak ve sektördeki konumunu pekiştirmek adına çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu ortaklık sayesinde, her iki marka da sektördeki konumlarını güçlendirerek, inovasyon ve sürdürülebilirlik alanında önemli adımlar atmayı hedefliyor.