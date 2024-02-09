Ethereum ne zaman toparlanacak?

2023 yılında, incelenen çeşitli sektörler arasında, yapay zeka tokenları %658'lik bir medyan getiri ile öne çıkmıştır. Bu dikkat çekici performans, yapay zeka teknolojilerine yönelik gelişen ilginin ve bunların blok zinciri uygulamalarına artan entegrasyonunun altını çiziyor.

Bybit uzmanları Bitcoin'in üzerine inşa edilen BRC 20 tokenlerinin, pazar geliştikçe ve daha fazla topluluk Bitcoin'in temel katman olarak faydasını keşfettikçe ilgi odağı olacağını tahmin ediyor. Rapor, BRC-20 tokenlerinin, güçlü temeller sunmayan projelerin yol kenarına düştüğü AI tokenlerini nasıl geçmeye hazır olduğunu gösteriyor. Buna ek olarak, Bybit'in analizi, bilgi işlemde kullanılanlar da dahil olmak üzere Merkezi Olmayan Fiziksel Altyapı (DePIN) sektörüyle bağlantılı tokenlerin potansiyel satış baskıları karşısında istikrarlı fiyatlara sahip olmasının beklendiğini göstermektedir. Bu istikrar, sektörün dayanıklılığının ve merkezi olmayan gizlilik ve ağ çözümlerine yönelik talebin devam ettiğinin bir göstergesidir.

Son olarak ETH/BTC oranının Bitcoin'e kıyasla Ethereum için iyimser bir görünümü yansıtarak 0,056'dan 0,08'e önemli bir toparlanma yaşayacağı öngörülüyor. Beklenen bu değişim, piyasa dinamiklerinin yeniden yapılandırılmasına ve yatırımcıların Ethereum'un uzun vadeli beklentilerine olan güvenine işaret edebilir.