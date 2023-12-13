Gate TR, Türkiye’de bir yılını geride bıraktı

Türkiye, kripto ekosisteminin canlı ve hareketli olduğu, kripto benimsemesinin her geçen yıl yükseldiği bir ülke olarak bölge ülkelerinden ayrışıyor. Bu durum, küresel kripto para borsalarının dikkatinden kaçmıyor. Temmuz 2022'de küresel büyüme stratejisi izleyeceğini duyuran ve bu kapsamda Türkiye operasyonları için harekete geçen Gate.io da bu borsalar arasında, Türkiye pazarında başarıya en hızlı ulaşanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Gate.io’nun Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, dolu dolu geçen bir yılı “Gate.io’nun küresel ve köklü değerlerini, Türkiye pazarı için yerelleştirdik. Bu da yatırımcıda karşılık buldu” ifadeleriyle özetliyor.

Kısa bir süre önce Gate.io’nun Küresel Büyüme Direktörlüğü görevine getirilen Kafkas Sönmez’in bu başarısı, on yıllık geçmişiyle dünyanın en eski kripto para borsaları arasında yer alan Gate.io’nun Türkiye pazarına verdiği önemi de kanıtlar nitelikte.

“Gate TR, Türkiye’deki başarısını güvene borçlu”

2013'te kurulan Gate.io, CoinMarketCap verilerine göre dünyanın en büyük 10 kripto para borsası arasında yer alıyor ve bu yıl onuncu yaşını kutluyor. İşlem hacmi, yatırım aracı seçenekleri ve 1.700'ü aşkın kripto para biriminde işlem yapma olanağıyla farklılaşan Gate.io, %100 rezerv kanıtı sağlamayı taahhüt eden ilk ana akım borsalardan biri olarak güvenlik konusunu da sektördeki pek çok oyuncudan daha çok önemsiyor.

“Gate.io, küresel çapta sevilen ve 2013'ten bu yana kesintisiz faaliyet gösteren, marka değeri güçlü bir kripto para borsası. Yerelleştirilmiş hizmet anlayışı, bu marka değeriyle ve aktif iletişim çalışmalarıyla bir araya geldiğinde, Gate TR için Türkiye pazarında hızlı bilinirlik artışı kaçınılmaz oldu” diyen Kafkas Sönmez, şu sözlerle devam ediyor:

“Sürekli olarak ortalamanın üzerinde likidite ve işlem hacminin yanı sıra birinci sınıf güvenlik önlemleri sunan Gate TR iletişim kanallarını da sürekli açık tutarak Türk yatırımcının güvenini kazandı. Bu durum,Gate TR’yi kripto topluluğu içinde, 1 yıllık bir süreçte adeta 'lovebrand'e dönüştürdü.”

"Yatırımcıları kullanıcıdan ziyade arkadaş olarak görüyoruz"

Dünya çapında 14 milyonu aşkın kayıtlı kullanıcısı olan Gate.io’nun yatırım aracı çeşitliliği, listelediği 1.700'ü aşkın kripto para birimiyle sınırlı değil.

Gate TR olarak inovatif ürünlerini yatırımcılara samimi söylemlerle ulaştırdıklarının altını çizen Kafkas Sönmez, “Yatırımcıları kullanıcı değil, dostlarımız olarak görüyoruz. Özellikle Türkiye gibi genç nüfusun yoğun, teknoloji benimsemesinin yüksek, yatırım araçlarına ilginin zirvede olduğu bir pazarda Gate TR’nin yeni nesil finansal evrenini anlatmanın yolunun, samimiyet ve topluluk odaklı bir yaklaşımdan geçtiğine inanıyoruz.” ifadelerini kullanıyor.

“Ekosistem buluşmalarını önemsiyoruz”

Türkiye kripto sahnesi, 2023 boyunca dünyanın dört bir yanından kripto ekosisteminin önde gelen isimlerini misafir ettiği, küresel borsaların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklere de ev sahipliği yaptı. Blockchain Istanbul Week, BlockchainX Istanbul ve Synopsis Istanbul gibi önemli blokzinciri ve kripto etkinliklerinde yer aldıklarını dile getiren Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, “Gate TR olarak ülkemizdeki kripto meraklılarını, teknoloji gazetecilerini, blokzinciri ve merkeziyetsiz finans odaklı içerik üreticilerini önemsiyor, sektörün kanaat önderleriyle temas kurabileceğimiz tüm fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu etkinlikler, hem Gate TR’nin farklılaştığı noktaları ve inovatif ürünlerini ekosisteme tanıtmak hem de toplulukla kurduğumuz bağı güçlendirmek için önemli. Gate TR olarak yalnızca mevcut etkinliklerle katılmakla kalmıyor, özel etkinlikler de düzenliyoruz.” dedi.

“Kriptonun dayanışmadaki rolünü depremde ortaya koyduk”

Gate.io'nun küresel bir vizyonla blokzincirinin toplumsal fayda için de etkili bir araç olabileceğini kanıtlayan Gate Charity girişiminin Türkiye’yi sarsan 6 Şubat depreminde de aktif olduğunu hatırlatan Kafkas Sönmez, “Teknoloji şirketlerinin, sahip oldukları gücü herkes için en iyi olanı desteklemek için kullanması gerektiğine inanıyoruz. Kripto ve blokzinciri, dayanışma için güvenli ve verimli bir araç olabiliyor ki bunu 6 Şubat depremlerinde ispatladık” dedi.

Gate Charity’nin depremin hemen ardından 1 milyon TL’lik bağış fonu oluşturduğunu hatırlatan Kafkas Sönmez, “Depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için bölgeye ayni yardımlarda da bulunduk. Özel bir NFT projesine imza atarak topluluğun gücünü iyiliğe dönüştürmeye aracı olduk. Öte yandan Sinemasal ile işbirliğine giderek Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir çocuk kampüsü kurulması için kolları sıvadık. Bahar ve yaz döneminde Samandağ sınırları içinde 42 köy, 11 konteyner kent, 7 çadırkent yerleşkesinde gerçekleştirdiğimiz sinema, tiyatro etkinlikleri ve konserlerle 100 bini aşkın kişinin iyileşme sürecine katkıda bulunduk. Samandağ’daki kampüsün açılışını da anlamlı bir günde, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gerçekleştirdik. Gate Charity desteğiyle, bölgedeki çocuklara hediyeler dağıttık” diye konuştu.

“2024’te odağımızda Web3 var”

Gate.io’nun küresel büyüme stratejisi kapsamında Türkiye’yi stratejik bir nokta olarak gördüğüne dikkat çeken Kafkas Sönmez, 2023 değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Gate TR ile birinci yılımızı güçlü bir topluluk ve beklentileri aşan bir bilinirlik performansıyla tamamlıyoruz. 2023’ün son çeyreğinde Gate.io olarak da Web3’ün potansiyelini öne çıkarmak için harekete geçtik. Web3’e tek tuşla geçişi mümkün kılan, yenilikçi Web3 odaklı ürünleriyle kripto ve merkeziyetsiz finansa açılan bir kapı olarak konumlanan Gate.io olarak, yeni yılda odağımızda Web3 ve buna bağlı gelişen teknolojiler olacak. Uzman ve fedakar ekibimiz, bize gönülden bağlı topluluğumuz ve blokzinciri ekosisteminin hız kesmeyen temposuyla, yeni yılda da kripto yatırımcılarının yanında olmaya devam edeceğiz.”