Halving hakkında bilmeniz gerekenler

Emre ERGÜL

Bitcoin, 2012 yarılanmasından sonraki ilk yılda yüzde 8 bin 839, 2016 yarılanmasından sonraki yılda yüzde 285 ve 2020 yarılanmasından sonra yüzde 548 oranında fırladı. Uzmanlara göre, Bitcoin spot ticaret hacimleri de üç yarılanmanın her birini takip eden yılda arttı. Önceki artışlar, şimdi bize 2025’i işaret ediyor.

Bitcoin ödül yarılanması (halving) ne demek?

Bitcoin ağında ortalama her 10 dakikada bir blok üretiliyor. Üretilen her blok sonrası ise madencilere ödül veriliyor. Ödül yarılanması ise Bitcoin ağında her 210 bin blokta bir, blok başına verilen ödüllerin yarı yarıya düşmesidir.

Bitcoin madenciliği nedir?

Bitcoin madenciler,, karmaşık matematik problemleri çözerek ağa yeni bloklar ekliyorlar. Süreç sonunda eklenen her blok için ise madencilere ödüller veriliyor.

Halving kaç yılda bir oluyor?

4 yılda bir oluyor. İlk olarak 2012 yılında gerçekleşti.

2024’te gerçekleşmesinin nedeni ne?

1’nci soruda da cevaplandığı gibi, her 210 bin blokta bir ödül yarılanması oluyor. Bitcoin ağında her bir blok ortalama 10 dakikada doğrulanıyor. Tüm 210 bin blokun üretilme süreci de yaklaşık olarak 4 yılı buluyor. İlk 3 halving, 2012, 2016 ve 2020’deydi.

Halving’in gerçekleşeceği saat bilinir mi?

Ödül yarılanmasının 840 bininci blokta 20 Nisan geceyarısı gerçekleşti. Blok üretim süreçlerinin uzaması ve kısalması durumuna göre yarılanma anın da değişiyor. O yüzden de saatini önceden tahmin etmek imkansızdı.

Bir sonraki halving ne zaman?

1 milyon 50 bininci blokta 2028 yılında gerçekleşecek.

Madenciliğini yapacak kaç Bitcoin kaldı?

Bitcoin en fazla 21 milyon arza ulaşabilecek. Şimdiye kadar 19 milyon 684 bin adedi çıkartıldı. 1 milyon 316 bin Bitcoin çıkartılmayı bekliyor. Son Bitcoin madenciliğinin 20140 yılında yapılması bekleniyor.

Başka kripto paralarda da halving var mı?

Litecoin, Bitcoin Cash, Zcash gibi kripto para projelerinde var.

Madencileri nasıl etkileyecek?

Yarılanma sonrası madencilerin blok başına kazandığı ödül yarı yarıya düşecek. Bu, madencilerin gelirlerinin önemli ölçüde azalacağı anlamını taşıyor. 2012’ye kadar Bitcoin madencilerine blok başı ödül olarak 50 Bitcoin veriliyordu. Bu tarihten sonra 25 olan ödül, 2016 yılında 12.5'e düştü. 2020 yılında ise 6.25 olarak güncellenen blok başı ödüller, şimdiye kadar sayıyla devam etti. Ancak 20 Nisan yarılanması sonrası ödüllerin 3.125 olması bekleniyor.

Diğer kripto paraları etkilenecek mi?

Ödül yarılanmasının, altcoin olarak bilinen diğer kripto para projelerinin ağları üzerinde doğrudan bir etkisi olmaz.