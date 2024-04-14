İran İHA'ları İsrail'e yolladı, kripto paralar değer kaybetti
İran'ın İsrail'e İHA'lı saldırı başlattığının duyurulmasının ardından Bitcoin ve Etherium başta olmak üzere kripto paralarda değer kaybı başladı.
İran'ın İsrail'e yönelik dün başlayan intikam saldırısının duyurulmasının ardından kripto para piyasasında büyük deprem yaşandı.
Piyasanın hakim kripto parası Bitcoin yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti. Bitcoin dün saat 23.10'da 62,3 bin dolardan işlem gördü.
Etherium'daki değer kaybı yüzde 9,5'u buldu. Etherium aynı dakikalarda yaklaşık 2 bin 950 dolardan işlem gördü.
Bitcoin ve Etherium'da son durum
Bitcoin saat 01.20 itibarıyla yaklaşık 62 bin 550 dolardan işle görüyor. Etherium ise aynı dakikalarda yaklaşık 2 bin 930 dolardan işlem görüyordu.