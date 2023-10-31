İzmir’in dijital parası, Cumhuriyetin 100. yılında ön satışa çıktı!

Kripto para ekosisteminde taraftarların takımlarına duydukları bağlılıkları göstermek amacıyla geliştirilen fan token'lar, bu kez şehir hayatına uyarlandı. CoinMarketCap’te listelenen fan token’ların sayısı 90’a yaklaşırken, fan token yaklaşımından ilham alan şehir odaklı kripto para birimi İzmir Token, merakla beklenen ilk halka arzını gerçekleştirdi. Dünyada ilk kez bir şehir için İzmirli girişimci Barış Turgut’un çabasıyla üretilen kripto para birimi olan İzmir Token, yerli kripto para borsası Bzetmex’te ön satışa çıktı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan İzmir Token geliştiricisi ve iletişim profesyoneli Barış Turgut, “Dijital varlıkların en önemli özelliklerinden biri de topluluk odaklı olmaları. İzmir Token, Türkiye’nin incisi İzmir’in potansiyelini dünyaya tanıtmakla kalmayacak, şehirlerin dijital dönüşümüne öncü olacak” dedi.

İzmir Token 15 milyon türk lirası değerinde ilk faz yatırımını Ocakcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Ocakcı’dan aldı.Sedat Ocakcı şunları söyledi: “İzmir Token’in karşı bir yatırım aracı olacağını düşünüyorum. Gelecekte iyi bir değere ulaşacağını düşünüyorum. Bundan dolayı İzmir Token’e yatırım yaptım ve yapmaya devam edeceğim. Hem de etrafımdaki yerli ve yabancı büyük yatırımcılara bu projeyi bizzat tanıtacağım”

15 milyon TL yatırım aldı

İzmir sosyal hayatının dijital parası olması, İzmir’i dünyanın kripto merkezlerinden birine dönüştürmesi ve İzmir’in dijital dönüşümüne katkıda bulunması gibi amaçlarla başlatılan İzmir Token projesi, ERC-20 blokzinciri üzerinde geliştirildi. Ön satışa kadar olan sürede, 2022’de İzmir’de bir yazılım ve teknoloji şirketi olarak kurulan, drone, artırılmış gerçeklik, robotik, yapay zeka gibi yüksek teknolojiler odağında çalışan Ocakcı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Ocakcı’dan 15 milyon TL yatırım aldı.

Birinci faz yatırımın projenin potansiyeline ilişkin güçlü bir gösterge olduğunu kaydeden Barış Turgut, “İzmir Token, 29 Ekim itibarıyla Bzetmex kripto para borsasında başlayan ön satış sürecinde de bireysel yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Projeyi daha iyi bir noktaya taşımak ve bir ekosisteme dönüştürmek için Dubai, Almanya, Katar merkezli iş insanlarıyla 1 ila 5 milyon dolar aralığında olmasını beklediğimiz ikinci faz yatırımlar için görüşmeyi sürdürüyoruz” dedi.

Beş yıllık vizyon planıyla İzmir’i dünyaya tanıtacak

İzmir Token’ın yalnızca bir dijital varlık ve yatırım aracı olarak konumlanmadığına dikkat çeken Barış Turgut, “İzmir Token sahipleri, doğdukları, yaşadıkları ya da hayran oldukları bir şehre daha ait hissediyor. İzmir’deki sosyal yaşamının dijital parası olması hedefiyle geliştirdiğimiz İzmir Token, İzmirlilere çeşitli sosyal ve finansal avantajlar da sunacak. Örneğin İzmir Token sahipleri İzmir’de gerçekleştirilecek önemli konserler öncesi sanatçılarla vakit geçirebilme şansı bulacak. Yaz sezonlarında önde gelen plajlara giriş olanağı, çeşitli sosyalleşme mekanlarında ayrıcalıklar da yine İzmir Token sahiplerinin yararlanabileceği imkanlar arasında yer alacak. İzmir Token sahipleri yalnızca o topluluk için düzenlenecek özel organizasyonlara, davetlere, sempozyumlara katılabilecek. Bu sayede hem İzmir Token yatırımcıları, hem de İzmir’in turistik ve sosyal tesisleri için bir ekonomik değer oluşturulacak” ifadelerini kullandı.

“İstanbul ve Roma için de çalışmalar sürüyor”

İzmir Token’ın yalnızca yatırımcılara değil, İzmir’in dijital dönüşümüne de katkıda. bulunacağını ifade eden Barış Turgut, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Yurt içi ve dışındaki yatırımcıların da ilgisini çeken ve dünyada ilk olan bu proje, İzmir’e nitelikli yabancı turistler aracılığıyla döviz getirme potansiyeli taşıyor. Ayrıca İzmir Token projesinin 5 yıllık vizyon planı kapsamında İzmirli gençlerin blokzinciri ekosistemiyle tanışması, finansal ve medya okuryazarlıklarının artması için etkinlikler planlıyoruz. İlerleyen süreçte kent içi ödeme aracı olarak kullanılmasına yönelik projeler üzerine çalışıyor, ilgili kurum ve kuruluşlarla temaslara devam ediyoruz. İzmir Token, şehir token’larında bir ilki ve bir pilot çalışmayı temsil ediyor. İzmir’de başarıya ulaşan şehir token’ı konseptini Çeşme, Bodrum gibi marka ilçelerin yanı sıra İstanbul ve hatta Roma gibi dünya şehirlerine de taşımak için çalışmayı sürdürüyoruz.”