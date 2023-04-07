Kripto para piyasaları 12 Nisan’a odaklandı

Kripto para piyasalarında 2023’ün ilk çeyreğine dair güncel bilgiler paylaşılmaya başlandı. Yıla hızlı düşüşlerle başlayan kripto para birimleri, ilk çeyreğin sonuna yaklaşırken ABD’de patlak veren bankacılık kriziyle canlandı.

Bitcoin, yılın ilk çeyreğini 30 bin dolar seviyesine yaklaşarak tamamlarken, kripto para birimindeki yükseliş bir önceki çeyreğe kıyasla %72 oldu. Kripto varlık ticareti platformu Gate.io’nun Araştırma Müdürü Sevcan Dedeoğlu, 2023’ün ilk üç ayına ilişkin değerlendirmelerini ve nisanla başlayan ikinci çeyreğe dair tahminlerini paylaştı.

Yatırımcılarda risk alma iştahının çeyreğin son haftalarında arttığını kaydeden Sevcan Dedeoğlu, “Bunu yalnızca kripto para birimlerinde değil, 2022’yi büyük değer kayıplarıyla yaşayan teknoloji hisselerinde de gördük. Ağırlıklı olarak teknoloji şirketlerinin listelendiği Nasdaq borsası, ilk çeyrekte %17 yükseliş yaşadı” dedi.

İki büyük varlığın piyasa değeri 750 milyar doları aştı

İlk çeyrek sonunda görülen tabloya göre Bitcoin mart ayında %20,66, Ethereum ise %9,62 arttı. Kripto para ekosisteminin en büyük iki varlığı olarak kabul edilen BTC ve ETH’nin toplam piyasa değeri, güncel yükselişlerle 750 milyar doların üzerine çıktı.

Farklı varlık türleri ve yatırım araçlarındaki yatırımcı trendlerinin ilişkisini belirlemek için kullanılan korelasyona bakıldığında, S&P 500 ve Nasdaq endeksleriyle Bitcoin arasındaki korelasyonun %30 bandına çekildiği, altın ve Bitcoin arasındaki korelasyonun da %50 seviyesine ulaşarak 2 yılın en yüksek zirvesini gördüğü kaydedildi.

Kripto para birimlerinin yerleşik piyasalardan ve hisse senetlerinden bağımsız olarak hareket etmesinin, bu yatırım araçlarıyla davranışlarının farklılaşmasının, kripto para birimlerinin doğası ve değer vaadi açısından iyiye işaret ettiğine dikkat çeken Gate.io Araştırma Müdürü Sevcan Dedeoğlu, “Altın, görece daha az riskli varlıklar arasında sayılır ve yatırımcılar tarafından ‘güvenli liman’ olarak görülür. Altın ve Bitcoin arasındaki korelasyon artışının, Bitcoin’in kripto yatırımcıları için ‘güvenli liman’ niteliği kazandığını söyleyerek açıklayabiliriz” dedi.

Bitcoin, diğer kripto para birimlerini baskılıyor

Bitcoin’in piyasadaki hakimiyetinin de %47 seviyesine yükselmesi, en büyük kripto varlığı altcoin olarak tabir edilen diğer kripto para birimlerini baskıladığını gösterdi. Metis ve Maker gibi altcoin’ler çeyreği %20’nin üzerinde değer kaybıyla tamamlarken, Bitcoin ve Ethereum ağlarındaki aktif adres sayısı sırasıyla %10 ve %5 arttı. Bu süreçte Ethereum yatırımcıları başta olmak üzere, kripto ekosistemi, 12 Nisan tarihine kilitlendi.

12 Nisan, Şanghay Güncellemesi sebebiyle kritik

Ana ağ üzerinde Şanghay, konsensüs ağı üzerinde Chapella veya Shapella olarak adlandırılan ve uzun süredir beklenen Ethereum güncellemesi, 12 Nisan’da gerçekleştirilecek. Bu güncelleme, ETH 2.0 için kilitlenmiş (stake edilmiş) 32 milyar dolar değerindeki 17,6 milyon ETH’nin kilidinin açılması anlamına geliyor.

Bu tarihe yönelik beklenti nedeniyle Ethereum’un Bitcoin karşısında negatif fiyatlandığına dikkat çeken Sevcan Dedeoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Temelde iki senaryo göze çarpıyor. Ethereum’un fiyatının 12 Nisan sonrasındaki dönemde geçici olarak düşmesi veya doğrulayıcıların kilitleme işlemine devam etmesi sebebiyle Ethereum’un 2 bin dolar seviyesini test etmeye çalışması bekleniyor.

Shapella güncellemesi sonrasında ETH stake oranına ilişkin JP Morgan’ın beklentisi oranın %60’a, Messari'nin beklentisi ise %30’a çıkacağı yönünde. Bu beklentilerin orta ve uzun vadede Ethereum fiyatına olumlu etki edeceğini öngörüyoruz."