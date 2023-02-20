Kripto para piyasalarında son durum: Bitcoin 25 bin doları test etti

Lider kripto para birimi bu kayıplardan etkilenmedi ve Bitcoin hafta sonu tekrar 25 bin dolarlık direnci test etti. Günün sıcak tokeni GNS, 7 günlük %33,3'lük bir getiri kaydetti ve yatırımcılar tokenin CEX listesinde önde olması nedeniyle daha geniş pazardan daha iyi performans gösterdi.

Bybit Global tarafından hazırlanan günlük bültende sektör gelişmelerine yer veriliyor. Bybit Global'in bülteni şöyle:

GNS, Polygon ve Arbitrum'da merkezi olmayan bir ticaret protokolü olan gTrade'in arkasındaki ekip olan Gains Network'ün yerel simgesi. Gains Network'ü diğer DEX'lerden ayıran şey, FX ve hisse senetleri dahil olmak üzere kripto olmayan kalıcı alım satımıdır. Son zamanlardaki üstün performans, tacirlerin GNS'nin CEX listelemesini yönetmesiyle ortaya çıkıyor ve bu, daha fazla yatırımcının GNS belirteçlerine sahip olmak için erişilebilir olması nedeniyle genellikle bir fiyat artışına yol açıyor. Yükselen fiyat daha çok spekülatif hareketlerle tetiklenirken, gTrade'in temeli gelişmeye devam etti. Özellikle ağdaki günlük ticaret hacmi, rakipleri kullanıcıları elde tutmakta zorlanırken hızla artıyor.

Hong Kong'un kripto üzerinde perakende ticareti yasallaştıracağına dair söylentiler öfke yarattı. Resmi bir doğrulama olmamasına rağmen, birden fazla kaynak, bireysel yatırımcıların 1 Haziran 2023'ten itibaren yeni bir düzenleme çerçevesi kapsamında kripto varlıklara yatırım yapabileceğini gösteriyor. Coinbase CEO'su Brian Armstrong, ABD'nin İngiltere, AB ve şimdi de Hong Kong’un kripto düzenlemesinde zemin kaybettiği yorumunda bulundu. Bununla birlikte, birçok eleştirmen, Hong Kong düzenleyicilerinin vatandaşlarının özgürce kripto ticareti yapmasına izin verme konusunda söylendiği kadar açık olup olmayacağını merak ediyor. Hong Kong'daki uyumluluk düzenlemesi muhtemelen batılı muadilleri kadar katı olacaktır.