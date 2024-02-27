Kripto para platformu OKX TR kullanıma girdi

OKX TR'nin tanıtım toplantısı, OKX Başkanı Hong Fang, OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır ve çok sayıda davetlinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

OKX, 2023 yılının mayıs ayında yerel platformunu Türkiye'de faaliyete geçireceğini duyurmuş ve hemen sonrasında Türkiye'de bir ofis açarak uzman bir ekip kurmuştu. Tanıtımla birlikte OKX TR, yerelleştirilmiş ürünler ve hizmetler sunarak istikrarlı bir şekilde büyümeyi ve yerel piyasadaki payını artırmayı amaçlıyor.

Türkiye'deki kripto kullanıcıları OKX TR üzerinden kripto al-sat işlemleri yapabiliyor. Ayrıca kullanıcılar, OKX'in küresel platformu üzerinden OKX Web3 Cüzdan'a da erişebiliyor.

OKX TR'nin kullanıma sunulmasıyla birlikte kullanıcılar, çeşitli bankacılık ortakları aracılığıyla, doğrudan Türk Lirası yatırma-çekme işlemleri de dahil olmak üzere yerelleştirilmiş özelliklere erişim sağlayabiliyor.

OKX'in Türkiye'de non-custodial (gözetimsiz) bir Web3 cüzdanı olan OKX Web3 Cüzdan'ı da kullanıma sunmasıyla birlikte OKX TR kullanıcıları, kendi varlıkları üzerinde tam kontrol sahibi olmalarını mümkün kılan bu platform üzerinden NFT alıp satabiliyor, dApp'leri kullanabiliyor. Çok taraflı hesaplama teknolojisine ve hesap soyutlama özelliklerine sahip olan OKX Web3 Cüzdan, teknik bilgisi daha az olan kullanıcılar için süreci basitleştirerek Web3 ekosisteminin yaygın olarak benimsenmesini sağlıyor.

'Çok ciddi fark yaratacağımıza inanıyoruz'

OKX Başkanı Hong Fang, etkinlikteki konuşmasında, OKX TR'nin resmi lansmanı ile birlikte küresel büyüme stratejilerinde çok önemli bir dönüm noktasına ulaştıklarını duyurmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kripto benimsenme oranı yüzde 50'ye yakın olan Türkiye'nin, gelişmeye devam eden sektör için oldukça umut verici ve son derece dinamik bir pazar olduğunu gördüklerini belirten Fang, "Nüfusun dijital varlıklara yönelik anlayışı ve yoğun ilgisi, Türkiye'nin hizmet sunmamız için ideal bir pazar olduğunu kanıtlıyor. OKX olarak, halihazırda canlı olan bu ekosistemin gelişimine ve daha da büyümesine katkı sağlamak için elimizden gelen gayreti göstermeye kararlıyız." diye konuştu.

OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır da Türkiye'nin kripto para sektöründe önde gelen bir ülke olduğunu aktararak, bunun birkaç nedeni olduğunu dile getirdi.

Bu nedenlerden birisinin Türkiye'de teknoloji adaptasyonunun çok yüksek olduğunun altını çizen Çamır, "Türk milleti olarak yeni gelişmelere çok kolay adapte oluyoruz. Bu bizim çok önemli bir özelliğimiz. İkincisi de Türkiye'de finans altyapısının çok hızlı olması. Türkiye'de bankada hesap açmak, bir finansal ürünü kullanmak, para almak, göndermek çok hızlı ve kolay olan şeyler. Bu esasında finans altyapısının gücüyle ilgili. Bu iki unsurla kripto paranın yenilikçiliği birleştiği vakit Türkiye çok ayrı bir pazar haline gelmiş oluyor. Bu yüzden Türkiye hep çok önemli noktalarda." ifadelerini kullandı.

Çamır, Türkiye'nin, OKX gibi dünyanın en önde gelen kripto para ve Web3 platformu için çok önem arz eden bir pazar olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Amacımız müşterilerin en güvendiği, en kolay işlem yapılabilen platform haline gelebilmek. Müşterilerimiz çok kolay bir şekilde hesap açabiliyorlar. Banka partnerlerimize de çok müteşekkiriz. Banka entegrasyonlarımız çok hızlı. Türk lirasıyla çok kolay işlem yapılabiliyor. Fibabanka, VakıfBank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Şekerbank ve Türkiye Finans gibi bankacılık ortaklarının altyapısından, desteğinden faydalanıyoruz. Müşterilerimize çok ayrı bir deneyim sunuyoruz. Ayrıca globaldeki tecrübemizi Türkiye'ye taşıyoruz. Globalde halihazırda 55 milyondan fazla kullanıcı OKX'i hem güvenilirliği hem de ürünleri sebebiyle tercih ediyor. Bu tecrübenin de bize verdiği kuvvetle Türkiye pazarında çok ciddi fark yaratacağımıza inanıyoruz."