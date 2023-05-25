Kripto paralar çakıldı

Wall Street Journal‘ın düzenlediği bir etkinlikte dün konuşan Musk, favori kripto para birimi Dogecoin’e veya başka bir birime kimsenin ‘mal varlığının tamamını’ yatırmaması gerektiğini dile getirdi.

Musk, riskli yapısından dolayı yatırımcıları kripto para birimlerine ‘temkinli’ yaklaşması yönünde uyardı.

Musk’ın bu sözlerinden sonra en yaygın kripto para birimi Bitcoin dün yaklaşık yüzde dört düşüşle 26 bin dolar seviyesine geriledi. Ether, yaklaşık yüzde 4,6 düşüşle bin 850 dolar seviyesinden bin 770 dolar seviyesine geriledi.

Dogecoin de yaklaşık yüzde beş düşüşle 0,07 dolardan işlem görüyor.