Kripto paralarda satış baskısı hafiflese de sürüyor

Bitcoin, ABD işgücü piyasasının soğuduğuna işaret eden Cuma günkü istihdam raporunun ardından hafta sonu kısa bir süre için 58.000 dolarınn üzerine çıktı ve potansiyel olarak Fed yetkililerini Eylül ayı gibi erken bir tarihte faiz oranlarını düşürmeye itti. Ancak Bitcoin daha sonra, çökmüş kripto borsası Mt. Gox'tan yapılan geri ödemelerin yarattığı satış baskısı üzerine yenilenen korkuların ortasında geri çekildi.

eToro piyasaları analisti Javier Molina yayınladığı araştırma notunda, "57.000 $'ı aşma ve koruma konusundaki yetersizlik, 50.000 $'lık bir ilk düşüş hedefi belirlememize neden olacaktır. Bununla birlikte, 58.000 $'ın geri kazanılması, önce 60.000 $'a ve ardından geçen hafta kaybedilen 64.000 $'a giden yolun açılması anlamına gelecekti," diye yazdı

İkinci en büyük kripto olan Ether ise %1,65 düşüşle 2.924,80 $'a geriledi ancak son 2 ayda %50'den fazla yükseldi.

ABD'de SEC kısa süre önce, spot Ether borsa yatırım fonlarının işlem yapmasına izin vermek için kritik kural değişikliklerini onayladı. SEC Başkanı Gary Gensler, yakın tarihli bir bütçe oturumunda senatörlere ETF'ler için nihai onayların bu yaz gelmesi gerektiğini söyledi.