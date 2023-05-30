Kripto paralarda seçici olma zamanı

Birol BOZKURT

Bzetmex Ceo’su Erdoğan Turan, kripto para piyasasında Bitcoin’in 70 bin dolara yaklaştığı 2021 Kasım ayından 2023’ün Ocak ayına kadar ciddi oranda gerilediğini söyledi. Turan, bunun sebeplerini şöyle sıralıyor: “Bir piyasa sonsuza kadar yükselemez bir noktada yeni para girişi olmuyorsa zirve görünür.

ABD’de Fed’in rekor seviyedeki enflasyona karşı bilançoyu küçültüp faizi artırma kararı piyasaları olumsuz etkileyen ilk ve en önemli madde. Son birkaç aydrı yine ABD'de enflasyonun zirve yaptığı düşüşün başladığı ve dolayısıyla Fed’in en azından faiz artırımına ara vereceği düşüncesi piyasalara destek veren düşünce oldu. Özetle konu para, paranın maliyeti olan faiz ve sistem içinde dolaşımda olacak para miktarı olmaya devam ediyor.”

Kripto para piyasasında gerekli düzenlemelerin biran önce yapılması gerektiğinin altını çizen Turan, “Regüle edilmemiş, kuralları konulmamış piyasada var olmak herkes için uzun vadede risk oluyor, örneklerini geçen yaz boyunca gördük. Merkezi olmayan bir sistem diyip kripto para alanını denetim dışında tutmaz sürekli elde bomba taşımaya benziyor. Bu riski daha fazla taşımaya gerek yok.

Aslında kabaca nasıl bir düzenleme olması gerektiği de belli. Avrupa Birliği’nin çalışması ortada, Uluslararası Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Örgütü (IOSCO) taslağı üyelere sundu. En kritik konular belli, yatırımcının hakları korunmalı, kripto paraların saklaması Takasbank benzeri bir yapıda olmalı, aracı kurumların personel/alt yapı ve sistemleri için standartlar belirlenmeli.

En mükemmel regülasyonu sunmak diye bir şey beklemiyoruz, şimdi emniyetle hareket edebileceğimiz çerçeve oluşsa da yeterli.. Hani denir ya “ önce emniyet, sonra hareket” diye, gerektiği yerde bu güvenin üzerine yeni ihtiyaçlara göre düzenlemeler de yapılır” dedi.

Bzetmex tüm dünyada kullanılabilecek

Bzetmex Kasım 2022’de kurulan bir şirket. Tamamen yerli sermaye ile kurulmuş bir teknoloji şirketi olduğunu ifade eden şirketin Ceo’su Erdoğan Turan, “Bu şirketin teknoloji yatırımları, start-up’lara teknolojik ve finansal destek gibi temel amaçları var.

Bir de kripto para borsası var Bzetmex olarak. Kripto para borsasının açılmasının sebebi, bu piyasada gidilecek daha çok yolumuz olduğunu düşünmemiz. Örnek olarak yurt içinde hisse senedi piyasalarının piyasa büyüklüğü ve yatırımcı sayısı/ aracı kurum sayısı baz alınsa, bunu dünyanın en büyük kripto para piyasasına sahip ülkemizdeki kripto para yatırımcı sayısı, piyasa büyüklüğü ve aracı kurum sayısıyla karşılaştırsak ne demek istediğim net anlaşılır.

Bir de küresel ölçekte kripto para transferlerinde çok çok düşük maliyetle ve büyük hızla işlem yapılacak bir coin ürettik. Arzı kısıtlı olarak dolaşıma sunduğumuz Bzetcoin’i yerel sınırların dışında, tüm dünyada kullanılabilecek yapıda, soğuk cüzdan uygulamasını hizmete sunduk” diye konuştu.

"Bilginin gücüne inanıyoruz"

Yatırım konusunda yatırımcının hassasiyetlerini, ne beklediğini bildiklerini dile getiren Erdoğan Turan, “İki önemli farkımız olabilecek bu noktada.

Birincisi yatırımcının karşılaştığı bir sorunda onun yanında olacak, ulaşılabilir, çözüm merkezi mantığıyla çalışıyoruz, böyle devam edeceğiz. İkincisi de piyasa hakkında hızlı ve doğru bilgiyi yatırımcıya aktarmak. Bu konuda da önümüzdeki günlerde bizim yatırımcımız olmasa da kripto paralarla ilgilenen herkese bilgiye analize-değerlendirmeye hızlıca ulaşabileceği bir platform sunacağız.

Bilginin gücüne inanıyoruz, gelip geçici rüzgarlara değil” diye konuştu. Kripto para yatırımcılarının biraz daha sabretmesi gerektiğini söyleyen Turan, “Önümüzdeki 2 yıl boyunca kripto paraların diğer yatırım araçlarına göre daha yüksek getiri sağlayacak, ama durum her kripto para için söz konusu olmayacak, dikkatli/ seçici davranmak şart” ifadelerini kullandı.