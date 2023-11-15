Kripto regülasyonu Türkiye kripto pazarını büyütecek

Şimşek’in regülasyonlara dair bu söylemleri, son dönemde artan kara para aklama suçlamalarıyla birleşince, kriptoda regülasyon tartışmaları yeniden gündeme geldi. Küresel kripto para borsası Gate.io’nun Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’de kripto varlıklara ilişkin yasal düzenleme çalışmalarının 2021’e uzandığını kaydeden Kafkas Sönmez, “Finansal otoritelerin karşısında yepyeni bir varlık sınıfı ve ekonomik ilişki formu var.

Blokzinciri teknolojisi çok hızlı gelişiyor ve kapsamı çoktan Bitcoin alım satımının ötesine geçti. Tüm paydaşların haklarını gözeten sıfırdan bir yasa tasarısı hazırlamak zaman alıyor. Örneğin Avrupa, bölge çapında bir düzenleme olan MiCA için yıllardır çalışıyor. Küresel bir kripto para borsası olarak, Türkiye’nin proaktif tutumu ve bu sürecin sonuna gelindiği için umutluyuz” dedi.

Rekabeti teşvik edecek

Chainalysis tarafından yayımlanan Küresel Kripto Adaptasyonu raporunda 12. sırada yer alan Türkiye, ham kripto işlem hacmi açısından ise dünya çapında dördüncü sırada konumlandı. Türkiye’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nin kripto potansiyeli açısından en önemli ülkelerinden biri olarak kabul edildiğini dile getiren Kafkas Sönmez, “Yerli oyuncuların küresel rakiplerle rekabeti de en nihayetinde kullanıcı deneyimine ve ülke ekonomisine yarayacak. Rekabet teşvik edildikçe Türkiye’deki kripto pazarı da büyüyecek” dedi.