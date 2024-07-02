Kripto sektörü tokenizasyonla büyüyecek

Birol BOZKURT

Kripto varlık ekosiste­mine yönelik düzen­leme içeren “Serma­ye Piyasası Kanununda Deği­şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, 26 Haziran’da TBMM Genel Kurulu’nda kabul edile­rek yasalaştı. Böylece Türki­ye’de kripto varlıklara dair ilk yasal çerçeve oluşturulmuş oldu.

Bu kapsamda kripto pa­ra sektörünün regülasyonuna yönelik ilk adım atılmış oldu. Kripto varlıklar yasasının de­taylarını Garanti BBVA Dijital Varlıklar Genel Müdürü Kor­can Abalı ile konuştuk. Garanti BBVA’nın bağlı ortaklığı olarak kurulan Garanti BBVA Dijital Varlıklar, Garanti BBVA Kripto mobil platformuyla müşterile­rine kripto cüzdan ve alım sa­tım deneyimi sunuyor. Garan­ti BBVA Kripto, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD Coin (USDC), AVAX varlıklarının transfer edilmesini, saklanma­sını, takasını ve alım-satımını sağladı.

Kısa bir süre önce de bu varlıklara Ethereum ağı üzerin­den transfer ve saklama yapıl­masına olanak sağlayan Chiliz’i ekledi. Her ay yeni varlıkların detaylı müşteri güvenliği ince­lemesini yaparak platforma ek­lemeyi planladıklarını söyleyen Korcan Abalı, “Kripto para var­lıklar yasası ile sektör tokeni­zasyon gibi konularda büyüye­bilecek önemli bir potansiyele sahip. Vergi, raporlama, muha­sebe standartları gibi konuların ikincil düzenlemelerle netleş­mesini bekliyoruz.” dedi.

Garanti BBVA’nın kripto sek­törüne girişiyle ilgili konuşan Abalı, şunları söyledi; “Sektö­rümüzdeki deneyimimiz ve uz­man kadromuzla bu yenilikçi teknolojik değişimin içinde ol­mak, müşterilerimize en gü­venli ortamı sağlamak, onlara bu yolculuklarında eşlik etmek ve hizmet vermek üzere krip­to alanına girdik. Halihazırda, piyasanın en popüler ve güve­nilir kripto para birimleri olan Bitcoin, USD Coin, Ethereum, USD Coin ve Avax varlıklarının transfer edilmesini, saklanma­sını, takasını ve alım-satımını, Chiliz’in de transfer ve saklan­masını sağlıyoruz.”

“Tokenizasyon çok önemli bir konu”

Yasa ile birlikte sermaye piya­salarının tokenizasyonu ile il­gili çok güzel bir düzenleme ya­pıldığını söyleyen Korcan Aba­lı, “Çok beğeniyorum o kısmını. Sermaye piyasalarının tokeni­zasyonunu getiriyor. Gerçek­ten her şeyin formülünü, denk­lemini değiştirebilecek bir şey, bu çok önemli bir konu. Es geçil­memesi gereken bir konu. Sta­bil paralar ile tokenize edilmiş varlıklarla ilgili olarak sermaye piyasaları ve ticari hayatın di­jitalleşmesi bağlamında bu tür uygulamaların gelmesi bekle­nebilir” ifadelerini kullandı.

“Bu yasa mihenk taşı oldu”

Kanunla kripto para sektö­rünün düzenlenmesine yöne­lik yetki Sermaye Piyasası Ku­ruluna (SPK) verilirken, kripto para borsası olarak bilinen ku­ruluşların Türkiye’de hizmet verebilmesi için yetki almaları zorunluluğu getirildi. Düzen­lemenin kripto para piyasası için güzel bir mihenk taşı oldu­ğunu söyleyen Korcan Abalı, “Yasanın sektöre şeffaflık sağ­layarak, yatırımcıyı korumaya yönelik de çok önemli bir geliş­tirme sağlayacağını düşünüyo­rum. Bütün sektör temsilcileri katkıda bulundular bu yasaya. Kripto varlığın tanımını getiri­yor. Saklamanın tanımını geti­riyor. Kripto varlık servis sağ­layıcıların tanımını getiriyor” diye konuştu.

Yabancı borsaların SPK’dan yetki almaları gerekiyor

Yasanın Türkiye’deki yerle­şik bireyleri kapsadığını hatır­latan Abalı, “Çifte vatandaşlık dışında, yabancı bireysel müş­terilerin işlem yapması halin­de, kimlik doğrulama süreçle­riyle ilgili MASAK’ın getirece­ği şartlar etkili olacak. Ayrıca bundan sonra yurtdışı yerle­şik kripto varlık hizmet sağla­yıcılar Türkiye yerleşik kişile­re yönelik reklam ve müşteri edinim faaliyeti yapamayacak.

Çünkü burada faaliyet göstere­cekse ilk önce Türkiye’de şir­ketleşmeleri ve SPK’dan yetki almaları gerekiyor. Ancak glo­bal borsalarda ve DEFİ’a iliş­kin doğrudan bir yasak ve eri­şim engeli görülmüyor. Müşte­ri edinimine ya da Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik Türk­çe site ve reklam/pazarlama fa­aliyetlerini de 3 ay içinde son­landırması gerekecek” dedi.

Blokzincir teknolojilerinin pek çok alanda özellikle de fi­nans sektöründe çığır açtığı­nı söyleyen Garanti BBVA Di­jital Varlıklar Genel Müdürü Korcan Abalı, “Önümüzdeki dönemde bunun artarak de­vam edeceğini öngörüyoruz. Blokzincir teknolojilerinde en önemli mihenk taşlarından bir tanesi de Bitcoin’in haya­tımıza girişiyle oldu. Bu aynı zamanda blokzincir teknolo­jilerinin finans alanına diğer alanlardan daha hızlı girişini sağladı. Yatırım bankacılığın­da da kendisine ciddi bir yer edinmeye başladı. Finans ve bankacılığın diğer alanlarında ise çalışmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de kripto varlıkların büyüklüğü 15 milyar dolar”

Kripto para varlıkların büyüklüğü ile ilgili konuşan Garanti BBVA Dijital Varlıklar Genel Müdürü Abalı şunları söyledi; “Türkiye Bankalar Birliği’nin Şubat 2022 tarihli Dijital Varlıklar raporuna göre Türkiye’de kripto varlıkların büyüklüğü yaklaşık 15 milyar dolar olup küresel büyüklüğün anılan tarih itibarıyla yaklaşık %1’ine denk geliyor.

Ülkemizdeki kripto pazarı, genç nüfus ve geleneksel finansal enstrümanların müşteri beklentilerini tam olarak karşılayamaması nedeniyle giderek daha önemli hale geliyor. Bu gelişmeler bir anlamda Türkiye’de kripto yatırımlarının yaygınlaşmasının önünü açarken, işlem hacmi açısından da dünyanın en büyük kripto pazarlarından biri olma konumunu güçlendiriyor. Kripto para birimleri bulunduğumuz ekonomik ortamda, enflasyona karşı bir önlem ve alternatif bir “varlık” olarak, özellikle genç ve teknolojik olarak yetenekli nüfusta karşılık buluyor ve ilgi giderek artıyor.”

“Güvenli cüzdan hizmeti sağlıyoruz”

Garanti BBVA’nın bağlı ortaklığı olarak Türkiye’de kurdukları alt yapı ile güvenli cüzdan hizmeti sunduklarını söyleyen Korcan Abalı, “Ayrıca bir banka tarafından sunulan, bankanın tüm güvenlik hususlarını dikkate aldığı bir cüzdan dijital hizmeti dünyada da az sayıda bulunuyor. Platformların ve cüzdanların sağladığı saklama hizmetlerinin büyük kısmı yurt dışı bulut cüzdan hizmetlerine dayanıyor.

Stratejimizi temelden başlayarak yukarıya gibi düşünebiliriz; sağlam zemine oturmayan dayanıklı bir bina inşa etmek oldukça zor. Türkiye sınırları içinde özel anahtarları güvenle oluşturmak, saklamak, işlemleri imzalamak, ağa ulaşıp kaydetmek, kısaca müşterilere güvenli bir cüzdan hizmeti sunmak ve kripto alım, satım hizmeti sağlamak, uyum, risk, iç kontrol süreçlerini oluşturmak ve işletmek, kullanıcılara blokzincire temasta yalın, kullanışlı bir deneyim sunmak şu ana kadar tamamladığımız kısım oldu. Önümüzdeki dönemde desteklenen blokzincir adedini ve token çeşitliliğini artırmayı hedefliyoruz” dedi.