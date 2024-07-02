Kripto sektörü tokenizasyonla büyüyecek
Kripto para yasasının sektör için bir mihenk taşı olduğunu söyleyen Garanti BBVA Dijital Varlıklar Genel Müdürü Korcan Abalı, “Kripto yasası sermaye piyasalarının tokenizasyonunu mümkün hale getiriyor. Gerçekten her şeyin formülünü, denklemini değiştirebilecek bir şey, bu çok önemli bir konu” dedi.
Birol BOZKURT
Kripto varlık ekosistemine yönelik düzenleme içeren “Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, 26 Haziran’da TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Böylece Türkiye’de kripto varlıklara dair ilk yasal çerçeve oluşturulmuş oldu.
Bu kapsamda kripto para sektörünün regülasyonuna yönelik ilk adım atılmış oldu. Kripto varlıklar yasasının detaylarını Garanti BBVA Dijital Varlıklar Genel Müdürü Korcan Abalı ile konuştuk. Garanti BBVA’nın bağlı ortaklığı olarak kurulan Garanti BBVA Dijital Varlıklar, Garanti BBVA Kripto mobil platformuyla müşterilerine kripto cüzdan ve alım satım deneyimi sunuyor. Garanti BBVA Kripto, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD Coin (USDC), AVAX varlıklarının transfer edilmesini, saklanmasını, takasını ve alım-satımını sağladı.
Kısa bir süre önce de bu varlıklara Ethereum ağı üzerinden transfer ve saklama yapılmasına olanak sağlayan Chiliz’i ekledi. Her ay yeni varlıkların detaylı müşteri güvenliği incelemesini yaparak platforma eklemeyi planladıklarını söyleyen Korcan Abalı, “Kripto para varlıklar yasası ile sektör tokenizasyon gibi konularda büyüyebilecek önemli bir potansiyele sahip. Vergi, raporlama, muhasebe standartları gibi konuların ikincil düzenlemelerle netleşmesini bekliyoruz.” dedi.
Garanti BBVA’nın kripto sektörüne girişiyle ilgili konuşan Abalı, şunları söyledi; “Sektörümüzdeki deneyimimiz ve uzman kadromuzla bu yenilikçi teknolojik değişimin içinde olmak, müşterilerimize en güvenli ortamı sağlamak, onlara bu yolculuklarında eşlik etmek ve hizmet vermek üzere kripto alanına girdik. Halihazırda, piyasanın en popüler ve güvenilir kripto para birimleri olan Bitcoin, USD Coin, Ethereum, USD Coin ve Avax varlıklarının transfer edilmesini, saklanmasını, takasını ve alım-satımını, Chiliz’in de transfer ve saklanmasını sağlıyoruz.”
“Tokenizasyon çok önemli bir konu”
Yasa ile birlikte sermaye piyasalarının tokenizasyonu ile ilgili çok güzel bir düzenleme yapıldığını söyleyen Korcan Abalı, “Çok beğeniyorum o kısmını. Sermaye piyasalarının tokenizasyonunu getiriyor. Gerçekten her şeyin formülünü, denklemini değiştirebilecek bir şey, bu çok önemli bir konu. Es geçilmemesi gereken bir konu. Stabil paralar ile tokenize edilmiş varlıklarla ilgili olarak sermaye piyasaları ve ticari hayatın dijitalleşmesi bağlamında bu tür uygulamaların gelmesi beklenebilir” ifadelerini kullandı.
“Bu yasa mihenk taşı oldu”
Kanunla kripto para sektörünün düzenlenmesine yönelik yetki Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) verilirken, kripto para borsası olarak bilinen kuruluşların Türkiye’de hizmet verebilmesi için yetki almaları zorunluluğu getirildi. Düzenlemenin kripto para piyasası için güzel bir mihenk taşı olduğunu söyleyen Korcan Abalı, “Yasanın sektöre şeffaflık sağlayarak, yatırımcıyı korumaya yönelik de çok önemli bir geliştirme sağlayacağını düşünüyorum. Bütün sektör temsilcileri katkıda bulundular bu yasaya. Kripto varlığın tanımını getiriyor. Saklamanın tanımını getiriyor. Kripto varlık servis sağlayıcıların tanımını getiriyor” diye konuştu.
Yabancı borsaların SPK’dan yetki almaları gerekiyor
Yasanın Türkiye’deki yerleşik bireyleri kapsadığını hatırlatan Abalı, “Çifte vatandaşlık dışında, yabancı bireysel müşterilerin işlem yapması halinde, kimlik doğrulama süreçleriyle ilgili MASAK’ın getireceği şartlar etkili olacak. Ayrıca bundan sonra yurtdışı yerleşik kripto varlık hizmet sağlayıcılar Türkiye yerleşik kişilere yönelik reklam ve müşteri edinim faaliyeti yapamayacak.
Çünkü burada faaliyet gösterecekse ilk önce Türkiye’de şirketleşmeleri ve SPK’dan yetki almaları gerekiyor. Ancak global borsalarda ve DEFİ’a ilişkin doğrudan bir yasak ve erişim engeli görülmüyor. Müşteri edinimine ya da Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik Türkçe site ve reklam/pazarlama faaliyetlerini de 3 ay içinde sonlandırması gerekecek” dedi.
Blokzincir teknolojilerinin pek çok alanda özellikle de finans sektöründe çığır açtığını söyleyen Garanti BBVA Dijital Varlıklar Genel Müdürü Korcan Abalı, “Önümüzdeki dönemde bunun artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Blokzincir teknolojilerinde en önemli mihenk taşlarından bir tanesi de Bitcoin’in hayatımıza girişiyle oldu. Bu aynı zamanda blokzincir teknolojilerinin finans alanına diğer alanlardan daha hızlı girişini sağladı. Yatırım bankacılığında da kendisine ciddi bir yer edinmeye başladı. Finans ve bankacılığın diğer alanlarında ise çalışmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı.
“Türkiye’de kripto varlıkların büyüklüğü 15 milyar dolar”
Kripto para varlıkların büyüklüğü ile ilgili konuşan Garanti BBVA Dijital Varlıklar Genel Müdürü Abalı şunları söyledi; “Türkiye Bankalar Birliği’nin Şubat 2022 tarihli Dijital Varlıklar raporuna göre Türkiye’de kripto varlıkların büyüklüğü yaklaşık 15 milyar dolar olup küresel büyüklüğün anılan tarih itibarıyla yaklaşık %1’ine denk geliyor.
Ülkemizdeki kripto pazarı, genç nüfus ve geleneksel finansal enstrümanların müşteri beklentilerini tam olarak karşılayamaması nedeniyle giderek daha önemli hale geliyor. Bu gelişmeler bir anlamda Türkiye’de kripto yatırımlarının yaygınlaşmasının önünü açarken, işlem hacmi açısından da dünyanın en büyük kripto pazarlarından biri olma konumunu güçlendiriyor. Kripto para birimleri bulunduğumuz ekonomik ortamda, enflasyona karşı bir önlem ve alternatif bir “varlık” olarak, özellikle genç ve teknolojik olarak yetenekli nüfusta karşılık buluyor ve ilgi giderek artıyor.”
“Güvenli cüzdan hizmeti sağlıyoruz”
Garanti BBVA’nın bağlı ortaklığı olarak Türkiye’de kurdukları alt yapı ile güvenli cüzdan hizmeti sunduklarını söyleyen Korcan Abalı, “Ayrıca bir banka tarafından sunulan, bankanın tüm güvenlik hususlarını dikkate aldığı bir cüzdan dijital hizmeti dünyada da az sayıda bulunuyor. Platformların ve cüzdanların sağladığı saklama hizmetlerinin büyük kısmı yurt dışı bulut cüzdan hizmetlerine dayanıyor.
Stratejimizi temelden başlayarak yukarıya gibi düşünebiliriz; sağlam zemine oturmayan dayanıklı bir bina inşa etmek oldukça zor. Türkiye sınırları içinde özel anahtarları güvenle oluşturmak, saklamak, işlemleri imzalamak, ağa ulaşıp kaydetmek, kısaca müşterilere güvenli bir cüzdan hizmeti sunmak ve kripto alım, satım hizmeti sağlamak, uyum, risk, iç kontrol süreçlerini oluşturmak ve işletmek, kullanıcılara blokzincire temasta yalın, kullanışlı bir deneyim sunmak şu ana kadar tamamladığımız kısım oldu. Önümüzdeki dönemde desteklenen blokzincir adedini ve token çeşitliliğini artırmayı hedefliyoruz” dedi.