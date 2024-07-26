Kripto varlık düzenlemesi yasaklayıcı değil kapsayıcı oldu
Türkiye’deki kripto para piyasaları ve ekosistemi regülasyonla birlikte hareketlendi. Yerli kripto para borsalarından Bitci, Bodrum’da gerçekleştirdiği Bitci Summer ile kripto ekosistemini bir araya getirdi.
Birol BOZKURT
Burada regülasyonlar ve Bitci’nin gelecek dönem hedefleriyle ilgili açıklamalar yapan Bitci CEO’su Ahmet Onur Yeygün devletin piyasalara dahil olması anlamına gelen regülasyonların piyasalardaki güveni artırdığını söyledi.
Yeygün, “Yeni düzenlemeler yasaklayıcılığın aksine kullanıcı ve yatırımcıyı koruyan, ekosistemin itibarını zedeleyecek faaliyetleri engelleyici nitelikte olacak. Bu durum yabancı oyuncuların ülkemize gösterdiği ilginin artmasında da önemli bir rol üstlenecek. Özellikle Türkiye’yi iyi bir pazar olarak gören, Türk kripto sektörünün gelişimine katkı sağlayan fakat Türkiye’de resmi bir ofisi de bulunmayan şirketlerin ülkemizdeki faaliyetlerini sürdürmek adına gerekli çalışmaları yapmalarını sağlayacaktır” dedi.
Bitci Summer etkinliğinde borsanın geçtiğimiz dönemde yaptığı çalışmaları ve önümüzdeki dönem hedeflerini anlatan Ahmet Onur Yeygün, “Biz Bitci olarak kripto regülasyonlarının gerekliliklerini tamamladık. Regülasyona hazırız. Bütün ürünlerimizle birlikte yeni düzenlemelere tam uyum sağlayabilecek durumdayız. Bu regülasyonların ardından bizler SPK’ya bağlı bir finans kuruluşu haline geleceğiz. Bitci Borsa da bu dönüşümle birlikte Türkiye’deki pozisyonunu lider kripto para borsası olarak belirledi.
Bu konuma geliş hikayemizin arkasında ciddi bir çalışma yatıyor. Şu anda CoinGecko’ya göre Türkiye’nin en hızlı büyüyen borsasıyız. Yine farklı araştırmalara göre Türkiye’nin en yüksek kullanıcı memnuniyetine sahip kripto para borsası haline geldik. Aynı zamanda ülkemizin en başarılı launchpad ve launchpool platformu olduğumuzu söyleyebiliriz. Türkiye’de hiçbir borsada olmayan ön satış ürünlerimiz var” diye konuştu.
“Bitci’yi bir Super App’e dönüştürmek istiyoruz”
Bitci’yi bir Super App’e dönüştürmek istediklerini ifade eden Ahmet Onur Yeygün, “Bunun için de çalışmalara başladık. Uygulama içerisine çeşitli oyunlar, quiz’ler ve farklı aktiviteler ekleyerek kullanıcılarımızın geçirdiği süreyi artırmak istiyoruz. Ayrıca burada oluşturduğumuz oyun alanlarıyla token’larımıza utility de sağlıyoruz. Belirli token’lar ile girilen bu oyunlarda başarılı kullanıcılara yine bu token’lar üzerinden ödül dağıtıyoruz” dedi.
Bitci’ye yeni ortak geliyor
Bitci borsanın yüzde 50’sine Güzel Adamlar Medya yapım şirketinin kurucularından Seyfi Şahin, ortak olmaya hazırlanıyor. Bitci Summer, etkinliğinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Seyfi Şahin, “Bitci’nin kuruluşundan bu yana yatırımcısıyım. 3 milyon dolarlık bitci yatırımı yapmıştım. Şimdi şirketin yüzde 50’sine ortak olmak üzere görüşmeler yürütüyoruz. Rakamlar daha netleşmedi, netleşir netleşmez kamuoyuna açıklayacağız” diye konuştu.