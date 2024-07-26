Kripto varlık düzenlemesi yasaklayıcı değil kapsayıcı oldu

Birol BOZKURT

Burada regülasyon­lar ve Bitci’nin gelecek dönem hedefleriyle ilgili açıklama­lar yapan Bitci CEO’su Ahmet Onur Yeygün devletin piya­salara dahil olması anlamına gelen regülasyonların piyasa­lardaki güveni artırdığını söy­ledi.

Yeygün, “Yeni düzenle­meler yasaklayıcılığın aksine kullanıcı ve yatırımcıyı koru­yan, ekosistemin itibarını ze­deleyecek faaliyetleri engelle­yici nitelikte olacak. Bu durum yabancı oyuncuların ülkemi­ze gösterdiği ilginin artmasın­da da önemli bir rol üstlenecek. Özellikle Türkiye’yi iyi bir pa­zar olarak gören, Türk kripto sektörünün gelişimine katkı sağlayan fakat Türkiye’de res­mi bir ofisi de bulunmayan şir­ketlerin ülkemizdeki faaliyet­lerini sürdürmek adına gerekli çalışmaları yapmalarını sağla­yacaktır” dedi.

Bitci Summer etkinliğinde borsanın geçtiği­miz dönemde yaptığı çalışma­ları ve önümüzdeki dönem he­deflerini anlatan Ahmet Onur Yeygün, “Biz Bitci olarak krip­to regülasyonlarının gereklilik­lerini tamamladık. Regülasyo­na hazırız. Bütün ürünlerimiz­le birlikte yeni düzenlemelere tam uyum sağlayabilecek du­rumdayız. Bu regülasyonların ardından bizler SPK’ya bağlı bir finans kuruluşu haline gelece­ğiz. Bitci Borsa da bu dönüşüm­le birlikte Türkiye’deki pozis­yonunu lider kripto para borsa­sı olarak belirledi.

Bu konuma geliş hikayemizin arkasında ciddi bir çalışma yatıyor. Şu an­da CoinGecko’ya göre Türki­ye’nin en hızlı büyüyen borsa­sıyız. Yine farklı araştırmala­ra göre Türkiye’nin en yüksek kullanıcı memnuniyetine sahip kripto para borsası haline gel­dik. Aynı zamanda ülkemizin en başarılı launchpad ve laun­chpool platformu olduğumuzu söyleyebiliriz. Türkiye’de hiç­bir borsada olmayan ön satış ürünlerimiz var” diye konuştu.

“Bitci’yi bir Super App’e dönüştürmek istiyoruz”

Bitci’yi bir Super App’e dö­nüştürmek istediklerini ifade eden Ahmet Onur Yeygün, “Bu­nun için de çalışmalara başla­dık. Uygulama içerisine çeşitli oyunlar, quiz’ler ve farklı akti­viteler ekleyerek kullanıcıları­mızın geçirdiği süreyi artırmak istiyoruz. Ayrıca burada oluş­turduğumuz oyun alanlarıyla token’larımıza utility de sağlı­yoruz. Belirli token’lar ile giri­len bu oyunlarda başarılı kulla­nıcılara yine bu token’lar üze­rinden ödül dağıtıyoruz” dedi.

Bitci’ye yeni ortak geliyor

Bitci borsanın yüzde 50’sine Güzel Adamlar Medya yapım şirketinin kurucularından Seyfi Şahin, ortak olmaya hazırlanıyor. Bitci Summer, etkinliğinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Seyfi Şahin, “Bitci’nin kuruluşundan bu yana yatırımcısıyım. 3 milyon dolarlık bitci yatırımı yapmıştım. Şimdi şirketin yüzde 50’sine ortak olmak üzere görüşmeler yürütüyoruz. Rakamlar daha netleşmedi, netleşir netleşmez kamuoyuna açıklayacağız” diye konuştu.