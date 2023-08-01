Kriptoparada tercihler değişti; Bitcoin'de kâr satışları geldi

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz'un analizine göre ağustosa kâr satışlarıyla başlayan Bitcoin, güne yüze 2 düşüşle başlayarak en son 21 Haziran’da görülen 28 bin 720 dolar seviyelerini test etti.

Ethereum da Bitcoin’deki bu geri çekilmeyle 1.815 dolar seviyelerini gördü.

Coinshares verilerine göre geçen iki haftada kripto varlıklardan çıkışlar oldu.

Çıkışların yüzde 93'ü long-Bitcoin (uzun dönem) yatırım ürünlerinde olurken, short-Bitcoin’de (kısa dönem) 14 haftada toplam 3.1 milyon dolar değerinde çıkış görüldü.

Altcoinler tercih ediliyor

Yatırımcılar bu süreçte Ethereum harici diğer altcoinleri tercih etti. Son sekiz haftada altcoinlere toplam 19 milyon dolarlık girişler olurken, geçen hafta Cardano, Solana ve XRP’ye sırasıyla 0,64 milyon dolar, 0,6 milyon dolar ve 0,5 milyon dolarlık girişler oldu.

Ethereum ve Avalanche’ta ise sırasıyla 1,9 milyon dolar ve 0,4 milyon dolar tutarında çıkışlar görüldü.

Kripto piyasasının toplam değeri bugün sabah saatlerinde 1,12 trilyon dolar seviyelerinde hareketlilik gösteriyor.

Yeni günde Bitcoin, Ethereum ve diğer altcoinlerde negatif bir seyir hakimken, son 24 saatte altcoinler arasında ayrışan ALPACA yüzde 40’lık yükselişle en çok kazandıran kripto varlık olarak yerini aldı.