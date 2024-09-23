Negatif hava dağıldı: Bitcoin 64 bin doların üzerine çıkmaya çalışıyor

Bitcoin, Fed'in geçen haftaki faiz indiriminin ardından kazanımlarını sürdürerek bir ayın zirve seviyesine yükseldi. Lider kripto varlık yüzde 0,8 artışla 63 bin 800 dolara yükseldi ve bir ayın zirve seviyesine yakın seyretti. Ethereum ise yüzde 2,8 artışla 2 bin 650 dolardan işlem gördü.

Kripto para sektöründeki gelişmeleri değerlendiren CoinTR, cuma günü ABD'deki Bitcoin ETF'lerine 92 milyon dolar, Ethereum ETF'lerine ise 2,9 milyon dolarlık giriş kaydedildiğini açıkladı.

ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri cuma günü 92 milyon dolarlık ve hafta genelinde ise toplamda yaklaşık 400 milyon dolarlık net giriş sergiledi. Özellikle Fidelity’nin FBTC’si 26.12 milyon dolar, Ark Invest ve 21Shares’in ARKB’si ise 21.99 milyon dolarlık giriş gördü. Bitwise, Grayscale ve diğer fonlar da önemli girişlerle desteklendi. Günlük işlem hacmi 980.59 milyon dolara ulaştı.

MicroStrategy, 7.420 adet Bitcoin daha satın aldı

MicroStrategy, 458 milyon dolar karşılığında 7.420 adet daha Bitcoin satın alarak toplam Bitcoin varlıklarını 252.220 BTC’ye çıkardı.

MicroStrategy, 13-19 Eylül tarihleri arasında 7.420 adet Bitcoin daha satın alarak toplam varlıklarını 252.220 BTC’ye çıkardı. Bu alım, şirketin yaklaşık 458,2 milyon dolarlık yatırım yaptığı anlamına geliyor. Ortalama satın alma fiyatı ise 61.750 dolar oldu. Şirketin bugüne kadar aldığı tüm Bitcoin’ler için ortalama maliyeti 39.266 dolar. Ayrıca, MicroStrategy 1,01 milyar dolarlık dönüştürülebilir senet satışını tamamlayarak bu gelirle 500 milyon dolarlık borcunu geri ödeyecek ve kalan fonlarıyla daha fazla Bitcoin alımı yapmayı planlıyor.

Kamala Harris, ilk kez kripto endüstrisine yönelik açıklamalarda bulundu

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı olarak ilk kez kripto endüstrisine yönelik açıklamalarda bulundu. Bir Wall Street bağış etkinliğinde konuşan Harris, yapay zeka ve dijital varlıkların ABD'nin "fırsat ekonomisi" vizyonunda önemli bir rol oynayacağını belirtti. Yenilikçi teknolojileri teşvik edeceklerini ve yatırımcıları koruyan şeffaf kurallar oluşturacaklarını vurguladı. Etkinlikte ünlü isimler ve iş dünyasının önde gelenleri de yer aldı. Harris, son anketlerde Donald Trump'a karşı bir miktar avantaj sağlamış görünüyor.