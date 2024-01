OKX Başkanı Hong Fang’dan Bitcoin ETF değerlendirmesi

Bitcoin ETF’leri onaylanması, Bitcoin’in yaygın olarak benimsenmesinde gerçekten de çok önemli bir dönüm noktası olacak. Mevcut BTC ETF başvurularını değerlendirdiğimizde ETF’nin, BTC’nin yasal olarak tanınmasına yardımcı olacak ve potansiyel olarak milyarlarca bireyin BTC ile etkileşime geçmesini sağlayacak pazarlama gücüne sahip olan, kolay erişilebilir bir finansal araç olacağını söyleyebiliriz. Potansiyel erişilebilirliği sayesinde BTC ETF’leri, kripto alanında deneyimli bireysel kullanıcılardan ziyade, kurumların BTC’ye dolaylı olarak erişimini de kolaylaştırarak sektöre daha fazla yetenek çekecek.

Bitcoin ETF’lerinin onaylanması, büyük bir endüstri başarısı olarak kutlanıyor. Bununla birlikte “Anahtarlarına sahip olduğunuz bir cüzdan yoksa, coinleriniz sizin değildir | Not your keys, not your coins” ifadesinin geçerli olduğu bir alanda, BTC ETF’lerinin yaygınlaşmasının, BTC için aşırı finansallaşma riskini de beraberinde getirebileceğini kabul etmemiz gerektiğine inanıyorum. BTC sadece bir yatırım haline gelirse ve BTC’lerin çoğu, doğrudan milyarlarca birey tarafından tutulup kullanılmak yerine BTC ETF’leri aracılığıyla tutulursa, Bitcoin’in nihayetinde küresel merkeziyetsiz bir ağ olarak bağımsızlığını kaybederek eski finans sistemi içinde işlevsiz, alelade bir araca dönüşmesi de mümkün olabilir.

Sonuç olarak, kripto alanındaki birçok gelişmenin tartışmalara yol açması gibi doğası gereği BTC ETF’leri de pek çok tartışmayı beraberinde getiriyor.

Bitcoin ETF’yi ister bir kurtarıcı ister TradFi’nin bir truva atı olarak görelim, nihayetinde ortaya çıkışı kaçınılmaz oldu. Şimdi ise BTC ETF’nin onaylanmasına vereceğimiz tepkiler önümüzdeki yolu şekillendirecek. Abraham Lincoln “Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır” demişti. Ben de BTC ETF onayının, sektör paydaşlarının nasıl tepki vereceklerine ve geleceği nasıl yazacaklarına karar vermeleri gereken anlardan biri olduğuna inanıyorum.

Uğruna çalıştığımız gelecek

Bitcoin’in başlangıçtaki amacını unutmamalıyız. Yaklaşık 15 yıl önce, 3 Ocak 2009’da çıkarılan ilk Bitcoin, aracıları ortadan kaldırmak, kontrolü tekrar bireylere vermek ve küresel olarak daha fazla şeffaflık ve özgürlük için izne dayalı olmayan ve güven gerektirmeyen bir sistem kurmak amacıyla oluşturuldu. Bitcoin’in nihai başarısı sadece bir yatırım varlığı haline gelmek olursa, asıl misyonu olan izne dayalı olmayan şeffaflık ve özgürlük ilkelerinde başarısız olmuş olacağız.

Bitcoin ağı 15 yıldır faaliyette olsa da bu küresel sistemi geliştirme yolunda henüz ilk aşamalarda

olduğumuza şüphe yok. Kasım 2023 itibarıyla toplam BTC adresi sayısı yaklaşık 1,2 milyar, yani toplam dünya nüfusunun %15’ine yakın. Bitcoin’in, oluşturucusunun amaçladığı gibi milyarlarca insana ulaşması için önünde uzun bir yol olduğu açık. Öte yandan bir değer deposu ve alınıp satılabilir bir varlık olmasının yanı sıra Bitcoin, henüz küresel bir ağ olarak yaygın anlamda kabul gören başka bir değer sunmuyor. Bazı geliştirici ve şirketler şu anda Bitcoin’i küresel bir takas aracı haline getirmek için Lightning gibi Katman 2 çözümleri üzerinde çalışırken, kimileri de Taproot, BRC20 ve Ordinals aracılığıyla programlanabilirliğini ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bunların hepsi Bitcoin ağının gelecekteki konumunu belirleyecek önemli çabalar olarak konumlanıyor.

On yıldan fazla bir süredir kripto endüstrisinde faaliyet gösteren OKX olarak, bu dönüm noktasını ve Bitcoin’in artık göz ardı edilemez olacağı gerçeğini memnuniyetle karşılıyoruz. Onaylanmasının ardından Bitcoin ETF, sektör için büyük bir başarı oldu. Ancak rehavete kapılmamaya da dikkat

etmeliyiz. Bitcoin’in ve genel olarak kriptonun Wall Street tarafından “sömürgeleştirilmesini” istemiyorsak, birlikte geliştirmeye ve yeniliklere imza atmaya devam etmeliyiz. OKX olarak inovasyon ve ekosistemin gelişimi için kararlılıkla çalışıyoruz. Üzerimize düşeni fazlasıyla yaptığımıza inanarak, gelecek yıllarda da gayretle çalışmayı taahhüt ediyoruz. Zira gerçekleştirmeyi arzuladığımız pek çok hedefimiz var:

• Küresel olarak daha fazla kullanıcıya; uyumlu, güvenli ve yerelleştirilmiş bir platform sunmak amacıyla merkezi borsa ürünümüzü oluşturacağız. Kullanıcılar hazır olduğunda biz de yardım etmeye hazır olmak istiyoruz.

• OKX Web3 Cüzdan’a, MPC ve sıfır bilgi (ZK) teknolojisine ve zincir üstü ve analiz araçlarına yatırım yapacağız. Geleceğin nihai olarak merkeziyetsiz olacağına inanıyoruz. Güvenli, kullanışlı ve güçlü bir kişisel gözetimli cüzdan aracılığıyla daha fazla kullanıcının kontrolü ele almasını sağlamak istiyoruz.

• Açık kaynak geliştiricilerini hibeler yoluyla destekleyeceğiz. Bitcoin ağının güvenliğini, gizliliğini ve kullanılabilirliğini daha da artırmak için hâlâ yapılması gereken işler var. Birçok geliştirici de ölçeklendirme sorununu çözmek için başka protokoller üzerinde çalışıyor.

• Ekosistemde yenilikçiliği teşvik etmek için oluşturucular, girişimciler ve geliştiricilerle birlikte çalışacağız. Teknolojideki yeniliklerin yaşadığımız trendleri şekillendirdiğine inanıyoruz. Satoshi, Bitcoin whitepaper’ını yazdığında kimse Bitcoin’in varlığını sürdürüp sürdüremeyeceğini bilmiyordu. Bugün ise Bitcoin’in piyasa değeri VISA’nın piyasa değerinin neredeyse iki katı ve dördüncü yarılanma da yaklaşıyor. ABD’de BTC ETF’lerinin onaylanması, bir bakıma, oyunun yepyeni bir seviyeye ulaştığına dair bir işaret. Bu işaret, daha fazla yatırımcının dolaylı olarak BTC’ye erişebilmesini sağlayacak yeni bir kapı aralıyor. Aynı zamanda oluşturucular, geliştiriciler ve yenilikçiler olarak bizlere, daha fazla bireyin BTC’ye doğrudan erişmeye istekli ve hakim olabilmesine odaklanmamız ve bu yönde çalışmaya devam etmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Finansallaşmanın muazzam gücüne karşı yarışıyoruz ve biz, ancak mevcut olandan 10 kat daha iyi ve uygulanabilir olan yeni bir çözüm oluşturursak kazanabiliriz. Zaman hızla ilerliyor!