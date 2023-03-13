OKX Cüzdan’daki blokzinciri sayısı elliye ulaştı

İşlem hacmine göre dünyanın ikinci en büyük kripto para borsası ve Web3 alanında lider bir teknoloji şirketi olan OKX, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Web3 cüzdanına entegre edilen blokzinciri sayısının 50'ye ulaştığını duyurdu.

"Blokzinciri sayısının 50'ye ulaşması oldukça değerli"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan OKX’in Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Haider Rafique, "Bizler, Web3 dünyasındaki yeni fırsatların önünü açan altyapıları ve araçları geliştiren bir teknoloji şirketiyiz. Platformumuza eklenen blokzinciri sayısının 50'ye ulaşması oldukça değerli. Kullanıcılarımızın Web3 dünyasındaki sınırsız fırsatlara ulaşabileceği ve herkesin kolaylıkla erişim sağlayabileceği bir ekosistem inşa ediyoruz" dedi.

Ödül havuzu oluşturuldu

Bu gelişmeyi kutlamak adına ödüllü bir kampanya başlatan OKX, OKX Wallet 50 Chains Milestone OAT veriyor. OAT sahipleri, ödüllü kampanya ile 5.000 dolarlık USDT ödül havuzundan pay kazanma fırsatı yakalayacak.

Kripto ekosistemindeki en gelişmiş ve en kapsamlı Web3 ekosistemini oluşturmak amacıyla çalışan OKX, yeni uygulamaları hayata geçiriyor. Bu kapsamda, OKX Wallet 50 Chains Milestone OAT sahiplerinin 28 Mart'ta otomatik olarak katılacağı ilk turda kazanan 100 kişiye toplamda 2.000 USDT değerinde ödül verilecek.

Öte yandan, 31 Mart 2023’te Crew görevlerini tamamlayan kullanıcıların katılacağı ikinci turda, kazanan 30 kişiye toplamda 3.000 USDT’lik ödül havuzu paylaştırılacak.

OKX Cüzdan hakkında

OKX Cüzdan, ekosistemdeki paydaşlara yenilikçi fırsatlar sunan ve Web3 dünyasına açılan bir portal işlevi görüyor. Bu sayede hem OKX hem de üçüncü taraflar tarafından geliştirilen merkeziyetsiz borsalara, DeFi hizmetlerine, NFT pazarlarına ve birçok merkeziyetsiz uygulamaya erişim sağlanabiliyor.