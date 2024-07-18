Türkiye’nin en iyi kripto trader’ları, OKX'in İstanbul’daki zirvesinde buluşacak

Kripto yasasının Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından, Türkiye'deki kripto para odaklı etkinlikler de artmaya başladı. Küresel kripto para borsası ve web3 teknoloji şirketi OKX, kripto işlemlerinde uzman isimleri buluşturan Alpha Traders topluluğunun dünyadaki ilk etkinliğini 18 Temmuz’da İstanbul’da gerçekleştirileceğini duyurdu. Alpha Traders Summit, Türkiye’nin kripto alım satım alanında öne çıkan isimlerini, OKX ürün ekibinden yetkilileri ve ekosistemin tanınan kanaat önderlerini bir araya getirecek.

Odakta yapay zeka destekli kripto alım satımı da var

Zengin bir içerikle tasarlanan Alpha Traders Summit’te katılımcılar, sektörün uzman isimlerinden kripto portföylerini optimize ederken riskleri yönetmelerini kolaylaştıracak eyleme geçirilebilir stratejileri, kripto alım satımındaki son trendleri, yapay zeka ile kripto alım satımı gibi güncel başlıkları öğrenme fırsatı bulacak.

Benzersiz içgörüler ve bağlantı kurma imkanı

OKX'te işlem yapan özel bir yatırımcı topluluğu olan Alpha Traders’a, yalnızca en az 500 bin USDT işlem hacmine ulaşan ve son 90 günde pozitif bölgede kalmayı başarabilen trader’lar dahil ediliyor. Bu kullanıcılar, OKX’in ürün ekipleriyle doğrudan iletişim fırsatıyla önerilerini ve geri bildirimlerini paylaşarak OKX’in ürünlerinin geliştirilmesine de katkıda bulunuyor. Ayrıca bu kullanıcılar, OKX’in sektöre ilham veren yeni özelliklerini deneme ve kapalı OKX etkinliklerine katılma olanağına da sahip oluyor.

18 Temmuz’da gerçekleştirilecek OKX TR Alpha Traders Summit ile katılımcılar, piyasa eğilimleri, risk azaltma teknikleri ve riskten korunma stratejileri hakkında, başarısını kanıtlamış uzman isimlerin deneyimlerinden yararlanma ve benzersiz içgörüler elde etme fırsatı bulacak. “Kripto Alım Satım Sanatında Ustalaşmak” başlığıyla düzenlenecek özel etkinliğe katılma başvurusu kabul edilenler, Türkiye kripto ekosisteminin en aktif üyeleriyle tanışma ve bağlantı kurma olanağından yararlanabilecek

"Zirve, Türkiye'de kriptonun pozitif geleceğini müjdeliyor"

OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, etkinliğe ilişkin görüşlerini şu ifadelerle paylaştı:

“OKX TR olarak Şubat 2024’te gerçekleştirdiğimiz lansmandan bu yana kriptonun kanaat önderleriyle etkileşimimizi daima üst seviyede tuttuk ve topluluk buluşmalarıyla kullanıcılarımızla sahada da bağ kurduk. Global ekiplerimizin desteğiyle düzenlediğimiz bu etkinlik, çabalarımızın bir devamı olarak, Türkiye’de kriptonun pozitif geleceğini müjdeliyor. OKX TR olarak alanının en iyilerini ve kripto sektörünün geleceğini inşa edenleri Türkiye’deki kripto topluluğuyla buluşturmayı sürdüreceğiz.”