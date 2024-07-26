“Türkiye’nin küresel kripto rolü güçlenecek”

Birol BOZKURT

Binance TR, Çeşme’de düzenlediği “Binance TR Süper Buluşması”nda kripto varlık ve Web3 ekosisteminin önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, Türkiye’nin kripto benimseme oranının son üç yılda %16’dan %40’a yükseldiğini ve ülkenin küresel kripto pazarında önemli bir konuma geldiğini vurguladı.

Dönmez ayrıca, yakın zamanda onaylanan kripto varlık yasasının Türkiye’yi kriptoya özel düzenlemeleri olan en büyük pazarlardan biri haline getirdiğini ve Binance TR’nin bu düzenlemelere tam uyum sağlamaya odaklandığını belirtti.

Kripto varlık yasa tasarısının mecliste onaylanmasıyla, Türkiye'nin kriptoya özel düzenlemeleri olan işlem hacmi bakımından en büyük pazarlardan biri haline geldiğini vurgulayan Mücahit Dönmez, “Bu yasal onay, Türk pazarındaki tüm aktörler için önemli bir kilometre taşıdır” dedi.

Yeni yasanın, Türkiye’nin küresel kripto pazarındaki rolünü güçlendireceğini söyleyen Dönmez, Binance TR olarak düzenlemeler ile ilgili hassas çalışmalarını vurgulayarak “Bu kapsamlı düzenleme ile birlikte tüm kripto varlık hizmet sağlayıcıları Türkiye’deki operasyonlarını sürdürmek için bir lisanslama sürecine tabi olacaklar.

Devletin düzenleyici otoritelerinden alınan lisans, bu alanda faaliyet gösteren kripto varlık platformlarının yasal bir zemine oturmasını sağlayarak onların güvenilirliğini artıracaktır. Binance TR olarak, piyasayı etkili bir şekilde yönetmek ve küresel bir standart oluşturmak için açık ve kapsamlı düzenlemeleri güçlü bir şekilde destekliyoruz. Türkiye’de yaklaşan düzenleyici değişikliklere hazırlanırken, tüm gerekliliklere tam uyum sağlamaya odaklıyız” ifadelerini kullandı.

“Web3 dünyasına açılan bir kapı olmak istiyoruz”

Binance TR olarak amaçlarının sadece bir kripto borsası olmak değil, aynı zamanda Türkiye’nin dijital geleceğini şekillendiren bir oyuncu olmak olduğunu vurgulayan Dönmez, “Kullanıcı odaklı ürün ve hizmetler aracılığıyla kriptoyu Türkiye’deki herkes için erişilebilir kılmak ve Web3 dünyasına açılan bir kapı görevi görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de heyecan verici bir dönem başladı”

Türkiye’de yeni hayata geçen kripto varlıklara ilişkin yasayı memnuniyetle karşıladıklarını belirten, Binance Global Pazarlama Başkanı Rachel Conlan, yasayla birlikte sektörde heyecan verici yeni bir dönem başladığını ifade ederek şunları söyledi: “Türkiye’deki düzenlemelerle bu alana ilgi artacaktır. Türkiye'de kripto varlıklara ilgi oldukça yüksek. Bu, kripto varlık biriminin ‘erken benimseyenler’den ‘erken çoğunluk’ aşamasına geçtiğinin bir işareti. Bununla birlikte kripto varlıklarının günlük yaşamlarımızda giderek artan yeri ve kullanımlarına rağmen küresel pazar penetrasyon oranı yalnızca %6,8. Bu da bize bu sektörde hala önemli bir büyüme potansiyeli olduğunu gösteriyor” diye konuştu.