Yıl sonu 5 trilyon dolar

Emre ERGÜL

Bitcoin halving’e günler kaldı. En ünlü kripto paranın blok ödül yarılanması 20 Nisan’da olacak. İşbu nedenle küresel ekonomi piyasası ‘halving’le yatıyor, ‘halving’le kalkıyor. Analistlerden halving sonrası Bitcoin’in gideceği yolla ilgili tahminler yağıyor.

Jason Fernandes onlardan biri… Yeni dönemde de yükseliş bekleyen Fernandes’e göre, Bitcoin 18 ay içinde 100 ila 150 bin dolara ulaşacak. Bitcoin son 12 ayda yüzde 140’tan fazla arttı. CoinGecko verilerine göre, 13 Mart’ta 73 bin doların üzerinde rekor bir seviyeye ulaşan Bitcoin, o günden bu yana 70 bin doların altında seyrediyor. Buna rağmen Bitcoin, kripto pazarının kazanç sağlayan ana token oldu. CNBC’ye göre, toplam kripto piyasası kapitalizasyonu bu ay başı itibarıyla 2.6 trilyon dolar oldu. Bunun 1.3 trilyon dolarlık piyasa değeri Bitcoin’e ait… Yani pazarın yüzde 49 küsürü Bitcoin’in…

İnternet aracılığıyla para göndermek için kullanılan iletişim protokolü olan Ripple’ın CEO’su Brad Garlinghouse da ABD’deki ilk spot Bitcoin borsa yatırım fonunun gelişi ve Bitcoin halving’i işaret ederek, kripto para pazarının 2024 sonunda iki katına ulaşacağını öne sürdü.

CEO’nun iddia ettiği gibi piyasa iki katına çıkarsa, bu, 5.2 trilyon dolarlık yeni bir toplam kripto piyasası kapitalizasyonu anlamına gelecek! CNBC’ye konuşan Garlinghouse, “Uzun zamandır bu sektörün içindeyim” diye başladığı röportajında şunları söyledi: “Bu trendlerin gelip gittiğini gördüm. Çok iyimserim. Bence makro trendler, ETF’ler gibi büyük resimdeki şeyler, ilk kez gerçek kurumsal para sağlıyor.

Bunun talebi yönlendirdiğini ve aynı zamanda talebin arttığını, arzın ise azaldığını görüyorsunuz. Tedarik daraldığında ve talep genişlediğinde ne olacağını anlatmak için ekonomi mezunu olmanıza gerek yok. Kripto endüstrisinin genel piyasa değerinin bu yılın sonuna kadar iki katına çıkacağı tahmin ediliyor... tüm bu makro faktörlerden etkileniyor. ABD hâlâ dünyanın en büyük ekonomisi ve ne yazık ki en düşman kripto pazarlarından biri. Ve bence bu da değişmeye başlayacak.”

“Bitcoin, 2024 sonunda 150 bin dolar”

ABD kripto borsası Gemini’nin Baş İşletme Sorumlusu Marshall Beard, Londra’daki bir kripto konferansında, Bitcoin fiyatının bu yılın sonlarında 150 bin dolara çıkmasını beklediğini söyledi: “Bu yıl her şey o kadar hızlı arttı ki, çok fazla aktivite, çok fazla benimseme, yeni düzenleme, ETF’ler, halving, madencilerin piyasadan çıkması gerekiyor.

150 bin dolar olacağını düşündüğüm tüm zamanların en yüksek seviyesine kadar yukarı ve aşağı şiddetli hareketler göreceksiniz. Muhtemelen bu yıl olacak. Bence çok hızlı hareket ediyor... ve bence momentum, arz şoku, çılgınca hızlı hareket ediyor.”

İlk halving’de % 9 bin 500 arttı

Bitcoin’deki ilk halving, 28 Kasım 2012’te yapıldı. Blok ödülleri, 50 BTC’den 25 BTC’ye indi. 12 ay içinde Bitcoin, yüzde 9 bin 500 artışla, 12 dolardan bin 163 dolara yükseldi. İkinci halving, 9 Temmuz 2016’daydı. 25 BTC’lik blok ödülü, 12.5 BTC’ye düştü. Sonuç: Bitcoin, 12 ayda yüzde 375’lik bir artışla, 625 dolardan 2 bin 980 dolara yükseldi. Bitcoin, Aralık 2017’de 20 bin doları gördü. Üçüncü yarılanmanın tarihi 11 Mayıs 2020’ydi. Blok ödülleri, bu kez 12.5 BTC’den 6.25 BTC’ye indi. Bitcoin, 1 yılda 8 bin 180 dolardan yüzde 625 artışla, 59 bin 600 dolara çıktı.

Bitcoin’i ulusal para birimi yapan ilk ülke olan El Salvador, ‘vasıflı yabancı işçi’lere 5 bin pasaport dağıtacağını açıkladı. Orta Amerika ülkesinin Başkanı Nayib Bukele, haftasonu yaptığı duyuruda, ülkesinin kapılarının “yabancı bilim insanları, mühendisler, doktorlar, sanatçılar ve filozoflara” açık olduğunun altını çizdi.