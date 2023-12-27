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Yüzde 43'ü 2024'te çöküş bekliyor

Işık Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye’deki yatırımcıların yüzde 95’i kripto paraları çok riskli buluyor. Araştırmada yatırımcıların yüzde 43’ünün de kripto paralarda çöküş beklediği ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Işık Üniversitesi tarafından hazırlanan anket ile Türki­ye’de yatırımcıların fotoğ­rafı çekildi. Işık Üniversitesi İş­letme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Dilek Leblebici Teker ve doktora öğrencisi Halit Güzelsoy tara­fından 2023 yılı son çeyreği için yapılan anket sonuçlarına göre, Türkiye'deki yatırımcılar krip­to paraları riskli bir yatırım ara­cı olarak görüyor. Ankete katılan yatırımcıların yüzde 95'i kripto para piyasasını kuvvetli düzey­de riskli bulduğunu ifade eder­ken yatırımcıların kripto para piyasalarına ilişkin en önem­li risk algıları arasında regülas­yon eksikliği, bilgi eksikliği, fi­yat dalgalanmaları ve belirsiz­lik, kripto borsalarda yaşanan yolsuzluk ve sistemin hacklen­me olasılığı yer alıyor.

Ankete katılan yatırımcıların yüzde 60'ı kripto para dünyasını sanal bir balon olarak görürken yatırımcıların yüzde 43’ünde ise kripto para piyasalarında bir çö­küş beklentisi var. Yatırımcıla­rın yüzde 23'ü kripto paraların gelecek 10 yıl içerisinde en çok talep edilen yatırım araçları ola­cağına inanıyor.

Yılın ikinci yarısında TL mevduata ilgi arttı

Ankete katılan yatırımcıların en çok yatırım yaptıkları esntrü­manları sorulduğunda 2023’ün ilk yarısı ile ikinci yarısında sı­ralamanın değiştiği görülüyor. Buna göre yılın ilk yarısında dö­viz ve eurobond yatırımı ilk sı­rada yer alırken yılın ikinci ya­rısında hisse senedi yatırımı ilk sıraya yükseldi. Politika faiziyle birlikte hızla yükselen TL mev­duat faizlerinin etkisi de araştır­mada kendisini gösteriyor. Buna göre yılın ilk yarısında sıralama­da olmayan TL mevduat yatırı­mı yılın ikinci yarısında 5. Sıra­ya kadar yükseldiği görülüyor.