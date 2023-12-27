Yüzde 43'ü 2024'te çöküş bekliyor
Işık Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye’deki yatırımcıların yüzde 95’i kripto paraları çok riskli buluyor. Araştırmada yatırımcıların yüzde 43’ünün de kripto paralarda çöküş beklediği ortaya çıktı.
Işık Üniversitesi tarafından hazırlanan anket ile Türkiye’de yatırımcıların fotoğrafı çekildi. Işık Üniversitesi İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Dilek Leblebici Teker ve doktora öğrencisi Halit Güzelsoy tarafından 2023 yılı son çeyreği için yapılan anket sonuçlarına göre, Türkiye'deki yatırımcılar kripto paraları riskli bir yatırım aracı olarak görüyor. Ankete katılan yatırımcıların yüzde 95'i kripto para piyasasını kuvvetli düzeyde riskli bulduğunu ifade ederken yatırımcıların kripto para piyasalarına ilişkin en önemli risk algıları arasında regülasyon eksikliği, bilgi eksikliği, fiyat dalgalanmaları ve belirsizlik, kripto borsalarda yaşanan yolsuzluk ve sistemin hacklenme olasılığı yer alıyor.
Ankete katılan yatırımcıların yüzde 60'ı kripto para dünyasını sanal bir balon olarak görürken yatırımcıların yüzde 43’ünde ise kripto para piyasalarında bir çöküş beklentisi var. Yatırımcıların yüzde 23'ü kripto paraların gelecek 10 yıl içerisinde en çok talep edilen yatırım araçları olacağına inanıyor.
Yılın ikinci yarısında TL mevduata ilgi arttı
Ankete katılan yatırımcıların en çok yatırım yaptıkları esntrümanları sorulduğunda 2023’ün ilk yarısı ile ikinci yarısında sıralamanın değiştiği görülüyor. Buna göre yılın ilk yarısında döviz ve eurobond yatırımı ilk sırada yer alırken yılın ikinci yarısında hisse senedi yatırımı ilk sıraya yükseldi. Politika faiziyle birlikte hızla yükselen TL mevduat faizlerinin etkisi de araştırmada kendisini gösteriyor. Buna göre yılın ilk yarısında sıralamada olmayan TL mevduat yatırımı yılın ikinci yarısında 5. Sıraya kadar yükseldiği görülüyor.