111 filmlik seçki, !f İstanbul'da

12 Şubat 2018

İş Bankası Maximum Kart’ın ana partnerliğinde düzenlenen 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, İstanbul’da 15 Şubat Perşembe günü başlayacak. Programında 36 ülkeden 120 yönetmenin 111 filminin yer aldığı festival İstanbul’da 25 Şubat’a kadar sürerken, 1-4 Mart arasındaysa Ankara ve İzmir’de sanatseverlerle buluşacak.

Bağımsız Filmler Festivali’nin açılış gecesinde, “En İyi Film” dahil 5 dalda Oscar için yarışan, Greta Gerwig’in yazıp yönettiği “Lady Bird” (Uğur Böceği) gösterilecek. Bu yılki ana teması “Hayat Var!” olarak belirlenen !f İstanbul’da, film gösterimlerinin yanı sıra pek çok yan etkinlik gerçekleştirilecek.

“Galalar”da neler var?

Gösterimlerin İstanbul’da Cinemaximum City’s Nişantaşı, Cinemaximum Kanyon, Cinemaximum Budak & CKM ve Cinemaximum Akasya; Ankara’da Cinemaximum Armada, İzmir’de ise Cinemaximum Konak Pier sinemaları nda gerçekleştirileceği festivalde yılın öne çıkan yapımlarından oluşan bir seçkiyi “Galalar” programında izlemek mümkün olacak.

“Sevmek Zamanı” 53 yıl sonra beyaz perdede

“Galalar” da bu yıl gösterilecek yapımlar arasında; 1950’lerin moda dünyasında öne çıkan iki kardeşin öyküsünü anlatan ve başrolünü Daniel Day-Lewis’in yorumladığı “Phantom Thread”, Ben Stiller’in performansıyla öne çıkan baba-oğul hikâyesi “Brad’s Status” ve Isabelle Huppert’e Locarno’dan “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü” getiren “Madame Hyde” da yer alacak. “Galalar”da ayrıca; Metin Erksan’ın yönettiği, sinemamızın klasiklerinden sayılan “Sevmek Zamanı” da yenilenmiş kopyasıyla seyirciyle buluşacak.

Ara Güler'in filmi de festivalde

Festivalin “Özel Gösterimler” bölümünde seyircilere sunulacak yapımlardan biri de Ara Güler’in 1975’te çektiği ve Yavuz zırhlısının sökülmesini anlatan “Kahramanın Sonu” olacak. Ara Güler, filminin gösterimine katılıp Yeşim Ustaoğlu ile yapımın öyküsünü konuşacak. Özel gösterim, 24 Şubat’ta, 19.00 seansında, Cinemaximum City’s Nişantaşı’nda gerçekleştirilecek.

!f İstanbul’un kapanış filmiyse, tüm zamanların en kötü yapıtlarından biri sayılarak külte dönüşen “The Room”un yapım sürecini konu alan “The Disaster Artist” olacak.