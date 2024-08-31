12 yaşındaki piyanistten bir yılda iki dünya birinciliği

Antalya'da 5 yaşında başladığı piyanoda kendi grubunda bir yılda iki dünya birinciliği elde ederek altın madalya alan 12 yaşındaki Bade Uygun, ünlü piyanistlerin izinden gitmek için yoğun emek harcıyor. Gelecek sene Philadelphia Uluslararası Müzik Kampı'na seçilmek için Uygun, çok sıkı bir çalışma sürecinden geçiyor.

"Altın madalya almayı bekliyordum"

Beş yaşında piyanoya başlayınca notaları çalmakta zorlandığını ancak zamanla emek vererek bu enstrümanı çalmayı başardığını anlan Uygun, uluslararası yarışların çok önemli olduğunu vurguluyor: "Barselona'da 32 ülkeden katılımın olduğu Grand Prize Virtuoso uluslararası müzik yarışmasında birinci oldum. Altın madalyayı bekliyordum çünkü çok sıkı çalışmıştım. Bizi finale davet ettiler, jürinin önünde çaldım. Beni uzun süre alkışladılar ve çok gurur duydum. Türk gençleri olarak uluslararası yarışlarda ülkemizi temsil etmek onur verici" diye konuştu.

Uygun, konservatuvar bölümündekilerin dahi çalmakta zorlandığı 'Bach: Invention 13' eserini 1,5 ay çok sıkı çalışarak çalmayı başardığını ifade etti.