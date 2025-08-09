1900 yıl sonra yeniden akan su: Stratonikeia’da kültürel miras başarısı

Muğla’nın Yatağan ilçesinde yer alan Stratonikeia Antik Kenti, “Geleceğe Miras” projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla tarihi bir canlanmaya sahne oldu.

Roma İmparatorluk Dönemi’nde inşa edilen hamam kompleksinin soğuk su havuzu (frigidarium), yaklaşık 1900 yıl sonra yeniden suyla buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un başlattığı proje çerçevesinde, hamamın özgün dokusuna sadık kalınarak titiz bir restorasyon ve konservasyon süreci yürütüldü. Frigidarium’un eski ihtişamına kavuşması, ziyaretçilere binlerce yıl öncesinin atmosferini yaşatıyor.

UNESCO mirasında önemli adım

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ve “Gladyatörler Kenti” olarak bilinen Stratonikeia, Hellenistik Dönem’den Osmanlı’ya kadar farklı uygarlıkların izlerini barındırıyor. Roma Hamamı, antik dönemin sosyal yaşamına ışık tutan en önemli yapılar arasında bulunuyor.

Kültürel ve bilimsel değeri yüksek

Antik dönemde ritüel temizlik ve sıcak-soğuk su döngüsünün merkezinde yer alan frigidarium’un yeniden suyla buluşması, hem bilim dünyası hem de kültürel miras açısından büyük önem taşıyor.

Arkeologlar, mimarlar ve restoratörlerin ortak çalışmasıyla hayata geçirilen proje, sadece bir yapının değil, bir yaşam kültürünün yeniden doğuşuna tanıklık edilmesini sağladı.

Geleceğe Miras projesi

Proje, Türkiye’nin kültürel mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma hedefiyle yürütülüyor.

Stratonikeia örneğinde olduğu gibi, antik kentlerde sürdürülebilir koruma modelleri uygulanarak hem alanların erişilebilirliği artırılıyor hem de ziyaretçi deneyimi güçlendiriliyor.

Roma Hamamı Frigidarium’unda yeniden akan su, geçmiş ile bugünü, bilim ile sanatın buluşmasını simgeleyerek Anadolu’nun zengin tarihsel mirasına yeni bir hayat kazandırıyor.