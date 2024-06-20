2 bin 800 yıllık Keşiş Gölü eski günlerine kavuşuyor

Ülke genelinde son 4 yıldır yaşanan kuraklık, birçok göl ve barajlar kurumaya neden olurken, bu göllerden biri de milattan önce 685-645 yıllarında hüküm süren Urartu Kralı II. Rusa tarafından Erek Dağı'nın doğusunda akarsu vadisinin önünü kapattırmasıyla oluşturulan Turna (Keşiş) Gölü olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimin son 4 yıldır yaz mevsimlerinin yağışsız ve kurak geçmesi sebebiyle kurumaya yüz tutan Gürpınar ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve Erek Dağı eteklerindeki 2 bin 500 rakımlı Keşiş Gölü, karların erimesi ve son yağışların etkisiyle tekrar canlanarak göçmen kuşların konaklama ve üreme alanı oldu.

"Havza bu yıl beklentilerin üzerinde çok yağış aldı ve rekor kırdı"

Yağışlarla ilgili İHA muhabirine açıklama yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, “Havza bu yıl beklentilerin üzerinde çok yağış aldı ve rekorlar kırdı. Yani Mart'ta, Nisan'da ve Mayıs'ta rekor kırdı. Tabi ki bunlar güzel şeyler. Dolayısıyla bütün bu yağış değerleri o rekorlar, hem yağmur hemde kar şeklinde yağması önemli bir kısmı havzanın son yıllarda kaybettiği suyu büyük oranda karşılamış oldu" dedi.

Geçtiğimiz yıllarda aşırı buharlaşma ve sıcaklıklardaki artış nedeniyle gölün büyük bir kısmının kuruduğunu hatırlatan Alaeddinoğlu "Bu yıl düşen yağışlar gölü beslemiş ve eski ihtişamı olmasa da o güzel günlerine geri dönüş gerçekleşmiş. Dolayısıyla havzadaki o irili ufaklı birçok gölün suyla buluşması orada özellikle beslenen kuş türleri, o kuş popülasyonun gölü tekrar ziyaret etmesi, orada bir yaşam alanı oluşturması kesinlikle harika bir olay. Havza bu yıl aldığı yağışla irili ufaklı başta Van Gölü olmak üzere birçok kuşlar açısından hakikaten zengin bir alan oluşturan ve kuş cenneti diye adlandırdığımız o göllerin tamamının sularla buluşması göl seviyelerinde iyileşmenin kaydedilmesi önemli bir gelime olarak ifade ediyorum. Bu sürecin en azında 2024 ve 2025 yılı boyunca devam edeceğini, çünkü yağan yağışların topraktaki yolculuğu o göllerle tekrar buluşması en azından yaz mevsimi ortalarına kadar belli noktalarda da belki önümüzde yıla kadar sarkacak beslenme dinamiği oluşturacak. En azında 1-2 yıl havaların tabi ki iyi gitmesi, tekrar yağış düşmesi halinde çok daha pozitif etkilenecek. Etkilenmese bile çok ciddi yağış düşmese bile o göllerde en az önümüzdeki 2 yıl boyunca yaşayacaklarını, kuşlara ev sahipliği yapacaklarını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.