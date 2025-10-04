20 yıl süren restorasyon tamamlandı! Mısır Kralı III. Amenhotep’in mezarı ziyaretçilere açılıyor

Mısır, antik tarihinin en görkemli dönemlerinden birine ait bir mirası yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Ülkenin güneyindeki Luksor kentinde, Krallar Vadisi’nde yer alan Kral III. Amenhotep’in mezarı, uzun yıllar süren çalışmaların ardından bugün yeniden ziyarete açılacak.

1799’da keşfedilen ve antik Mısır mimarisinin en etkileyici örneklerinden biri kabul edilen mezarın açılışı, Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Şerif Fethi’nin katılımıyla gerçekleştirilecek. Törene ayrıca Luksor Valiliği ve Tarihi Eserler Yüksek Konseyi yetkilileri de iştirak edecek.

20 yıllık restorasyon: Japonya ve UNESCO desteği

Yerel basına göre, mezar UNESCO ve Japon hükümetinin katkılarıyla yaklaşık 20 yıldır süren kapsamlı bir restorasyon programına tabi tutuldu.

Bakan Fethi, mezarın yeniden açılışının “Mısır’ın kültürel mirasını koruma ve dünya ile paylaşma konusundaki kararlılığını” yansıttığını belirterek, “Kral III. Amenhotep’in mezarının açılışı, Mısır tarihinin sanatsal ve mimari ihtişamını yeniden dünyaya gösterecek.” ifadelerini kullandı.

Luksor, ‘açık hava müzesi’ unvanını pekiştiriyor

Fethi, Luksor’un dünyanın en büyük açık hava müzesi olarak önemini vurgulayarak “Bu açılış, Luksor’un dünya kültürel mirası içindeki yerini güçlendirecek. Arkeolojik alanlarımızı geliştirmek ve ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunmak için kapsamlı bir plan yürütüyoruz.” dedi.

Kral III. Amenhotep kimdir?

Mısır’ın 18. Hanedanlığı döneminde, MÖ 1387–1348 yılları arasında hüküm süren Kral III. Amenhotep, ülke tarihinin en önemli inşa ve imar krallarından biri olarak biliniyor.

Amenhotep döneminde Luksor Tapınağı’nın büyük bölümleri inşa edilmiş, Karnak Tapınağı’na da önemli eklemeler yapılmıştı.

Krala ait Memnon Heykelleri, Mısır’ın sembollerinden biri haline gelmiş durumda.

Mezarın iç duvarlarında ise, ölen kişinin öbür dünyaya yolculuğunu anlatan “İmi-Duat” adlı kutsal metinlerden bölümler yer alıyor.

Zengin süslemeler, renkli kabartmalar ve iyi korunmuş yazıtlar, dönemin sanat anlayışını gözler önüne seriyor.