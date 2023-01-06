2022’nin bandrol tescil istatistikleri açıklandı

Telif Hakları Genel Müdürlüğünün bandrol istatistiklerine göre süreli olmayan yayın bandrolü satışı, geçen yıl 380 milyon 296 bin 402 olarak gerçekleşti. Kültür ve Turizm Bakanlığı bandrol satış verileri ve Milli Eğitim Bakanlığının öğrencilere ücretsiz dağıttığı 300 milyon 662 bin 793 kitapla birlikte toplam 680 milyon 959 bin 195 süreli olmayan yayın üretildi.

İstatistiklere göre kişi başına düşen fiziki kitap sayısı 2022’de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5 arttı. Korsanla mücadele kapsamında ise 626 bin 859 materyal ele geçirildi.